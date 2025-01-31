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Захарова: Еврейские круги Польши осудили появление Зеленского в Освенциме
Захарова: Появление Зеленского на церемонии в Освенциме вызвало осуждение еврейских кругов Польши
Еврейские религиозные круги Польши осудили присутствие Владимира Зеленского, у которого есть «ручные нацисты», на церемонии годовщины освобождения концлагеря Освенцим, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что главный раввин Польши Михаэль Шудрих выразил мнение представителей своей общины, считая участие Зеленского позором, отметив его связи с националистическими элементами на Украине, передает ТАСС.
Она добавила, что еврейские религиозные круги испытывают неудобство от нахождения на одном мероприятии с человеком, который, по их мнению, поддерживает нацистскую идеологию. Она поблагодарила раввина Шудриха за его гражданское мужество и принципиальную позицию.
По словам Захаровой, киевский режим, возглавляемый Зеленским, стал «основой для трансформации из экстремистского в террористический».
«От своих идеологических кумиров они не отстают, и современные бандеровцы продолжают терроризировать мирное население, совершать атаки на гражданскую инфраструктуру», – отметила Захарова.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о письме генеральному секретарю ООН с перечнем фактов героизации нацистов и их пособников.
Вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что исключение представителей России из церемонии в честь 80-летия освобождения Освенцима – попытка воссоздать «новое зло».
Президент России Владимир Путин почтил память жертв Холокоста, подчеркнув роль Красной армии в освобождении Освенцима и призвав бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.