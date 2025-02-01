Tекст: Елизавета Шишкова

В комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте МИД говорится, что в речи Гутерриша по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста не были упомянуты жертвы среди народов СССР, внесших решающий вклад в Победу над нацистской Германией.

Дипломат обратила внимание на тот факт, что в списке жертв нацистских преступлений, озвученном Генеральным секретарем, были упомянуты евреи, цыгане, инвалиды, представители ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и другие группы, но потерпевший огромные жертвы СССР остался без внимания. Она подчеркнула, что это является частью извращенной политкорректности, популярной на Западе.

В речи Гутерриша, прозвучавшей на мероприятии в зале Генассамблеи ООН «Память о Холокосте во имя достоинства и прав человека» 27 января, а также в его послании, озвученном в синагоге Парк Ист в Нью-Йорке 25 января, также отсутствовали упоминания о решающем вкладе Красной армии в победу над фашизмом.

Ранее президент России Владимир Путин почтил память жертв Холокоста и напомнил о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, а также призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.

Российские дипломаты решили не участвовать в памятных мероприятиях в Польше на 80-ю годовщину освобождения Освенцима из-за отсутствия упоминания вклада СССР.

Экс-кандидат в президенты ФРГ Макс Отте выразил недовольство решением Польши не приглашать представителей России и напомнил о значительной роли Красной армии в освобождении Освенцима.