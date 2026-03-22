Tекст: Дмитрий Зубарев

Боевики Вооружённых сил Украины из Сумской области, завершившие военную подготовку в Польше, перестали выходить на связь с родственниками, передает РИА «Новости». Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о военнослужащих 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По его словам, была переброшена группа штурмовиков, которые несколько недель назад завершили обучение в Польше.

«Переброшена группа штурмовиков, завершивших несколько недель назад подготовку в Польше. В настоящее время никто из украинских оккупантов данного подразделения ВСУ не выходит на связь со своими близкими», – сообщил источник. Силовики не исключают, что штурмовики могли понести потери или попасть в плен.

