Tекст: Мария Иванова

Кроме того продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков Гнатовка и Рога в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Были пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого «Интернационального легиона теробороны Украины», а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района Гришино. Противник при этом потерял более 50 боевиков.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока.

За прошедшие сутки в этом районе уничтожены до 225 военнослужащих, два американских бронеавтомобиля HMMWV, миномет и пикап.

В целом подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Родинского, Белицкого, Сергеевки, Вольного, Котлино в Донецкой народной республике и Новоподгородное Днепропетровской области.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 490 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Запад» также улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии возле Новоплатоновки, Новосергеевки, Шийковки, Петропавловки, Куриловки Харьковской области, Татьяновки и Ямполя ДНР.

В районе Купянска в Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В ходе городских боев противник выбит с четырех укрепленных позиций в промзоне на левом берегу Оскола.

Сорваны две попытки подразделений 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии прорвать кольцо окружения со стороны Нечволодовки и Благодатовки.

В итоге были уничтожены до 20 украинских боевиков, две бронемашины и два пикапа.

Постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами сбиты 16 беспилотников R18 ВСУ, пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие окруженным подразделениям.

За минувшие сутки в районе Купянска противник потерял до 50 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, бронеавтомобиль «Новатор», пусковую установку румынской РСЗО APR-40 и два миномета.

Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, две бронемашины и 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожены десять станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах Андреевки, Павловки, Хотени, Корчаковки, Рогозного, Старых Вирков и Садков Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском.

При этом ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, две бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и склад матсредств.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанея поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Северска, Славянска, Никифоровки, Васюковки и Константиновки ДНР.

Противник потерял до 200 военнослужащих, танк, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада матсредств и склад горючего.

Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны у Орестополя, Даниловки, Радостного Днепропетровской области, Успеновки и Гуляйполя Запорожской области.

ВСУ при этом потеряли свыше 255 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия и три склада с матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в понедельник командир грузинских наемников признал тяжелое положение в Красноармейске.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил о сдаче в плен военных ВСУ в Красноармейске.