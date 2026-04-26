Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?
Смерть, голод и чувства. О чем вспоминают вернувшиеся из плена куряне
Работа российских властей по возвращению 165 жителей Суджанского района, незаконно удерживавшихся на Украине, завершена. Последние семеро заложников вывезены из плена незадолго до первой годовщины освобождения курского приграничья от ВСУ. В одном из пунктов временного размещения в Курске спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с гражданскими военнопленными киевского режима – людьми очень разными, но оказавшимися в схожих обстоятельствах: оккупация, вывоз на Украину, возвращение в Россию.
– Немножко себя подлатаю, и все будет хорошо, – обещает жительница Суджи, а ныне Курска Юлия Дробышева, вернувшаяся в октябре 2025 года, в одном из пунктов временного размещения в Курске.
– Здесь, конечно, получше, чем там. И кормят хорошо, и помещение потеплее. Там батареи еле грелись, на минималке стояли, – вспоминает Михаил Танкович из села Казачья Локня, которого удалось вызволить в нынешнем марте. – Кормили [на Украине] – рыба в супе, мясо такое же вонючее, если и когда вообще попадалось. Я гороховый люблю, макароны. Ничего такого не было. Иногда попадалась манка – три раза дали, и все. Один раз такую, что есть невозможно.
– Где жить теперь, если не в общем пункте – это поискать надо, посмотреть. Работать, может, до друга-фермера пойду, если восстановится все, – рассуждает Александр Сластенов, житель села Махновка под Суджей. – Умею примерно все, перебьюсь, проживу.
– Первое ощущение от возвращения – еще один, новый этап моей жизни начинается. Этап, который мне надо принять, пережить, – говорит Маргарита Фомина из Суджи. – Хорошо, что хотя бы Родина. Россия. Дом.
Маргарита и Александр – из тех семерых жителей Суджи, кто вернулся на родину буквально пару недель назад. Последние из 165 мирных жителей Курской области, удерживавшихся на территории Украины после того, как – формулирует Сластенов – «ВСУ выбили с территории России, но немножко вместе с нами». Закрытие этой страницы истории СВО – по совпадению – пришлось на Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
О том, что украинские оккупанты по факту устроили в Суджанском районе порядки, аналогичные лагерным, газете ВЗГЛЯД год назад рассказывали те, кто прожил в оккупации семь месяцев. Свидетельств и фактов из разряда «ВСУ медленно, потихоньку убивали нас, чтобы не стрелять [в мирных], не подставляться лишний раз под преступность военную» за год после деоккупации Курской области накопилось изрядно. Пришло время услышать тех, кто из заложников киевского режима – после семи месяцев оккупации – превратился в его полноценных пленников. Одни – на долгие месяцы ожидания обмена. А другие – и на год с лишним после того, как их соседи уже отпраздновали свое освобождение.
– Военнопленные, конечно, – оценивает своих подопечных Светлана Амелина, управляющая пунктом временного размещения в Курске. Через ее ПВР прошли почти все, для кого оккупация затянулась. – Полноценные военнопленные у тех, кого пора стереть с лица земли.
* * *
Александр Сластенов (фото: Юрий Васильев)
– Злобы [у меня] нет, – то ли сообщает, то ли предупреждает Александр Сластенов. – Некоторым даже спасибо, что выжить помогали. Люди разные попадаются, кому как повезет.
В комплект везения 50-летнего сельского разнорабочего входит разбитый дом по месту прежнего жительства – деревня Махновка, что под Суджей, пропавшая без вести мать и упражнения украинских операторов БПЛА по живой мишени, окончившиеся для Александра ранением ноги. Все это произошло в один день – 5 января 2025 года, когда по Махновке, оккупированной уже пятый месяц, пошел, по свидетельству Сластенова, «огонь из всего, что можно и нельзя».
– Обстреливали ВСУ, – сразу же оговаривает контекст Сластенов. – Потому что днем раньше к нам на улицу зашли корейцы и выбили оттуда украинцев.
Жили Сластеновы вместе с соседями – так часто бывало в Судже и окрестностях при оккупации, особенно зимой. Собирались, где теплее дом, где больше запасов, где легче выжить в условиях, приближенных к лагерным: ни воды, ни еды, ни отопления, ни лампочки. С женой Александр в разводе – «ну да, пью», признает он. Дети – взрослые, местные, но в августе-2024 оказались «не в Махновке и даже не в районе, вот вам еще одно мое везение», говорит Сластенов.
– Мама и соседка вышли на улицу – обстрел начался через минуту, – вспоминает он тот самый январский день. – Ленку с мамой с тех пор больше не видел – 14 месяцев уже.
Соседка Елена Хренникова и Надежда Сластенова, мать Александра, до сих пор не найдены, их местонахождение неизвестно. Двое из 381 – столько жителей Суджанского района, по сведениям губернатора Курской области Александра Хинштейна, остается в реестре официально пропавших без вести по итогам украинской оккупации.
– Мы под обстрел в сарае сгрудились, щиты какие-то сделали, чтобы загородиться от осколков, – возвращается Сластенов в прошлогоднюю Махновку к событиям 5 января. – Даже выглянуть толком не могли. Как выглянули – смотрим, дом горит.
Александр и его сосед Алексей О. в конце концов оказались на улице, где и были задержаны оккупантами.
– Вэсэушники положили на землю, приказали вывернуть карманы, все, что есть. Потом сказали: «Тут опасно, вперед идите до церкви, не оглядывайтесь и не спешите». Мы идем, не оглядываемся – и не видим, что солдаты отстали. Тут два дрона возникают. Один разворачивается и на нас – долбанул рядом, как вот сюда, – показывает он на край ближайшего стула. – Не поймем, друг на друга смотрим. «Нормально так», говорю Алексею, «одни спасаться повели, другие дроном **нули». Первые, которые вели, кричат «ложись, ложись!». Ага, думаем, мы ляжем, а нас вторым дроном уделают… Ну тут второй-то улетел, а нас уже нормально повели к церкви.
Идем мимо двора, оттуда другие вэсэушники кричат: «Отдай их нам, вместо бронежилетов будут!» Я так думаю, что это как раз те, кто по нам дроном долбанули.
– У него была рана на ноге, он перебинтовывал ногу сам, – говорит Михаил Танкович, более года проведший в плену со Сластеновым. – И до того, как на Украину увезли, и через две недели после того. Врачей к нам долго не пускали.
* * *
Михаил Танкович (фото: Юрий Васильев)
Танкович тоже сельский житель. В начале биографии – сиротство и детдом, взрослую жизнь вел в селе Казачья Локня:
– Там дома для сирот – в каждом из них по четыре квартиры, – объясняет он.
Организованной эвакуации из села, говорит Танкович, не было – ни 6 августа, ни потом:
– У нас оставалась еда, мы ее готовили во дворе на костре. Пришедшие украинские солдаты подходили и уведомляли по поводу магазина: мол, можно туда заходить и брать, только поскорее, потому что магазин будет уничтожен – на самолете сбросят бомбу, и все. У нас в селе один магазин, «Василек».
Был ли уничтожен «Василек», Михаил не знает. В любом случае содержимое магазина разобрали быстро – «кто-то тележками еду вывозил, кто-то даже алкоголь. Соседи у меня, к примеру, пьющие, а я не употребляю», говорит Танкович. Через неделю он почел за лучшее отправиться в Суджу – «где магазинов побольше», поскольку еда из «Василька» уже закончилась.
– По дороге меня перехватили вэсэушники, спросили, почему я шляюсь один и где живу, а затем отправили в интернат. Там, в интернате, у меня паспорт отняли. Уже восстановил, – сообщает Танкович.
– Вот, кстати, кому повезло, – говорит Александр Сластенов.
Паспорт Танковичу действительно выправили в марте, быстро – едва ли не сразу после возвращения из плена. Не менее скоро курские власти определили ему и квартиру, положенную от государства сиротам – «одна была, но утеряна не по вине хозяина. Михаил будет жить в Курске, ключи уже при нем – а пока что подыскивает мебель и хлопочет по обзаведению прочим хозяйством, оставаясь в пункте.
– А я не про то везение, – качает головой Сластенов. – В Казачьей Локне расстрелы шли. Массовые.
Точно же. Два уголовных дела по убийствам именно в этом селе. Одно – троих жителей, другое – «не менее двоих».
– Это тех, кто найден и опознан, – напоминает Светлана Амелина, управляющая ПВРом для бывших заложников и пленных. – Насколько больше – еще выяснять и выяснять, когда более-менее безопасно станет.
– Новости… я это как бы не очень читаю, чтобы голову не нагружать и лишний раз не расстраиваться, – говорит Михаил Танкович. – Я прожил в интернате в Судже с середины августа и до 1 февраля. Когда украинцы сбросили на этот интернат бомбу или ракету. Я не вникал. Что-то сбросили, и я при этом был. И Александр. И Юлия пострадала сильно, в руку ранена.
* * *
Юлия Дробышева (фото: Юрий Васильев)
– Михаил про меня рассказал? Кто его просил, – смущается Юлия Дробышева, в Судже работавшая помощником воспитателя в детском саду. – Рука моя… ну так больше года прошло. Нормально рука, значит.
Левая рука Юлии выгнута под неестественным углом. Почти две недели без помощи врачей – «спасибо, Михаил фиксирующий бинт наложил». Потом, когда «рука опухла совсем» – два месяца в гипсе.
– Это уже в Сумах, куда нас после бомбежки Суджанского интерната вывезли, – поясняет Дробышева. – Снимал гипс Михаил, врача опять не было. Пальцы долго не сгибалась. Но слава Богу, что рука хоть как выпрямилась.
– Я ее тогда перебинтовал, на резиночки закрепил. Две недели никакие врачи к нам не приезжали. Пока к ней по поводу руки доктора приехали, у меня уже нога зажить успела, – вспоминает Танкович. – Слабое ранение было, по сравнению с Юлей – очень легкое. Поздновато Юлю начали лечить. Неправильно рука срослась.
– Вообще если живой, то все не беда, – отмахивается Дробышева.
1 февраля в результате удара по интернату в Судже погибли минимум восемь человек. В их числе – Анатолий и Людмила Дробышевы, родители Юлии.
– Я видела, как они погибли. Моментально. Как в сказках говорят: «И умерли в один день». Меня взрывной волной вынесло. Хорошо, в теплой кофте была – без нее бы не только рукой, а вся бы переломалась: у меня кости хрупкие совсем… Больше чем уверена, что разбомбили украинцы, – говорит дочь. – Подстроили, чтобы взять нас из интерната кучей – больше ста человек нас было, и отправить на украинскую территорию. Чтобы показать, как они будто бы нас спасают. Говорили: «Мы вас подержим максимум месяца три, потом в Россию отправим». Ну и в итоге я восемь месяцев пробыла – с 1 февраля до 2 октября. А Михаил вообще год и месяц. И он же не последним оказался – только что ведь семеро приехали, тоже наши из интерната и одна семья, которую аж до Днепропетровска довезли...
* * *
– У меня истории такие, что вряд ли напечатаете, – предупреждает Маргарита Фомина, жительница Суджи, Курская область. – Две жизни у меня было, не пересекавшиеся.
Первая жизнь Маргариты протекала у нее дома – близ железнодорожного вокзала, на улице Ломоносова. Долгое время Фомина официально не работала, занималась самогоноварением – простой аппарат, производство на кухне, торговля через окно.
– Все вокзальные бомжи были моими клиентами – те, которые были просто выпивающими и в адеквате. И пациентами, кто пил помногу, – говорит Фомина. – Когда было холодно зимой, я им варила суп и разливала по бидончикам – это уже бесплатно и по любви. Я сама бывшая алкоголичка, поэтому на мою деятельность власти смотрели сквозь пальцы – потому что прежде чем что-то понять, надо через это пройти.
Нескольким людям, утверждает Фомина, она помогла из алкоголизма выбраться:
– Сейчас, кстати, общаемся, – показывает на телефон она. – Как только я появилась на родине и в Сети, они прибежали узнавать, как и что.
– Как можно торговать самогоном и помогать выйти из алкоголизма?
– Так мы же каждый день общались – про то, как это плохо, как это надо бросить, как это ни к чему хорошему не приведет, – говорит Фомина. – Я видела их белочки, их запои. Мы находили общий язык – как одного поля ягоды: я бывшая, они настоящие. Они мне как дети. А дети же не слушают, дети же смотрят на то, что ты делаешь и как ты живешь. Кто-то вслед за мной понял, что будет лучше, если бросить пить. Что, бросив, ты будешь мало-мальски работать, у тебя лишний кусочек хлеба появится, а с годами – еще больше. Так происходило десятилетиями, наверное…
Маргарита Фомина (фото: Юрий Васильев)
– Вторая жизнь Маргариты Фоминой длилась последние лет пять – с тех пор, как она устроилась в администрацию на должность социального работника:
– У меня были бабушки под кураторством. Когда я им была нужна, они мне звонили. Мы особо друг друга не напрягали, но знали, что мы друг у друга есть. Мне на работе идет стаж, идут пенсионные баллы – а они, если им надо, меня зовут, и я им помогаю. У меня есть швейная машинка, я вязать люблю – обшивала и обвязывала тех же бабулечек вокруг себя.
– И продолжали варить?
– Конечно, – кивает Фомина. – Бабушки это одно, алкоголики это другое. Главное – не смешивать.
– Своеобразная женщина Маргарита, – отыскивает нужное слово Светлана Амелина, управляющая пунктом временного размещения. – Но она такая же плененная, как и все остальные. Хоть ей, может, и менее туго пришлось, чем другим вывезенным. С другой стороны, больная мама на руках – это и в своем доме тяжело, а уж если враги угнали…
– Я в Лебедевке родилась – приграничная деревня, ныне разбитая вдребезги, – объясняет Фомина. – Там у меня моя мама жила, Валентина Николаевна – 82 года, ходунки, вес огромный. Маму украинцы перевезли в тот самый интернат в Судже. Она назвала украинцам мой адрес. Что ж, ушла я из дому и стала жить в интернате с мамой, поскольку она у меня почти неходячая. Она бы в этой Лебедевке не выжила. Ну голод ладно, в селе никто без еды не помрет. А холод был собачий. Воду привозили на пожарной машине, и не всегда. Отопления нет. Электричества нет. Магазинов нет… А сестра моя родная живет на Украине, в городе Днепре, который Днепропетровск. Нашлись с ней. Раз такое случилось, подали на воссоединение в ее днепропетровской квартире – однокомнатной, но все лучше, чем в интернате без всего. Особенно без света и без тепла.
На Украине Валентина и Маргарита Фомины оказались в середине декабря 2024 года.
– Тоже думали, что на месяц-другой, пока все в норму не войдет, – говорит Маргарита. – Но освободили нас прошлой весной. А вернулись мы с мамой – вот только что.
* * *
– Во-первых, транспорта своего у нас не было и нет. Во-вторых, как и все вокруг, мы не думали, что все так масштабно в итоге окажется, – отвечает Юлия Дробышева на вопрос об эвакуации из Суджи в августе 2024 года. – Хотели сначала в деревню поехать, к тетке в Малую Локню. Теперь понимаю, если бы поехали – могли бы не выжить. Во всяком случае, тетя уже опознана и похоронена. Мамина сестра. Папа наш в семье один. Был.
– 6 августа 2024 года у нас в Махновке тишина была. Кто смог, тот выехал, – вспоминает Александр Сластенов. – 9 августа солдаты прошли цепочкой – не тронули никого. Трогать стали те, кто на следующий день пришел – по домам специально, документы проверять, по комнатам шерстили, телефоны все высматривали. Ну пусть смотрят: связи-то к тому времени давно не было.
До того январского дня, когда Сластенов лишился и дома, и матери, все было, говорит он, вполне сносно:
– Вэсэушники не лютовали, даже иногда продукты приносили. Хлеб таскали. Макароны, консервы в магазине – до сентября нам хватило. Дальше картошка, мясо – утки-куры свои ведь. На огороде сделали печечку из кирпичей и готовили на несколько семей. Топлива хватало – кучу мусора всякого собрал, вывозить думал, а вот пригодилось гореть...
– К нам 9 августа тоже пришли ВСУ – я сразу поняла по повязкам: не красные, не наши. Один спокойный, другой нагловатый – двери ногами открывал, по всем комнатам бегал. Сказали, чтобы мы уходили, потому что опасно. Куда уходить? «Куда хотите». Палками не гнали, но предупредили, что дальше перекроют дорогу, и опасность увеличится. Что ж, – говорит Юлия Дробышева, – вышли все мы на дорогу, всей семьей. Нам подсказали, что в администрации [Суджанского района] – убежище для жителей, и охраняют его наши солдаты.
– Тогда еще чересполосица по Судже и району была, – напоминает Александр Сластенов. – Там наши, тут ВСУ. Или наоборот.
– Три дня провели в подвале администрации, под обстрелами, – вспоминает Дробышева. – Защитили ребята нас как могли, спасибо. И ранило много наших солдат, и погибшие были. К 12 августа, как затишье настало, перевели нас в школу-интернат, попрощались – и ушли.
* * *
– Если так брать всю оккупацию – дом, интернат в Судже, Днепропетровск, – то в интернате голоднее всего было, – оценивает Фомина. – Суп варили – сами себе. Было отдельное помещение, большая кастрюля, газовый баллон – женщины собирались, варили суп. Из того, что по округе да из магазинов натянут.
– Привозили хлеб, воду – продолжает Фомина. –
Поначалу побольше хлеба и воды, ближе к холодам – меньше. Буржуйки в каждой комнате, мужчины заготавливали дрова по городу. Была похоронная команда – старики умирали, их надо было хоронить.
– Люди попадают в определенные обстоятельства, – напоминает социальный работник Амелина. – Возьмем того же Михаила – то, что с ним произошло. Первое время здесь он был замкнут. Все же он производил захоронения – копал могилы за интернатом в Судже. Кого-то привозили в мешках, он не знает – были ли это военные украинцы, наши, наши мирные.
– Не хочу об этом, – вежливо, но твердо говорит Михаил Танкович. Можно понять. – Лучше про Юлию. Она появилась в интернате 12-го, я 16-го [августа]. Тогда мы и познакомились. А в другом случае не получилось бы.
– Ну а как могло получиться, если бы не это все? – спрашивает Юлия Дробышева. – Он же из Казачки, из села, а я-то из города. А так и познакомились, и потом в феврале вместе в плен поехали…
* * *
– Как раз к зиме прошлой у меня очень вырос живот. Думала, что потолстела. Посмотрели на УЗИ – огромная опухоль там оказалась, – рассказывает Маргарита Фомина о своем днепропетровском житье: сама, сестра, мать в однокомнатной на 12-м этаже. – По месту жительства – документы никакие, ни по одному статусу украинскому не подхожу: не переселенец, не беженец. Мы – просто россиянки, вывезенные вследствие обстоятельств к украинской родне. Старая женщина в бедственном положении по состоянию здоровья – моя мама – и ее молодая сопровождающая, дочка 57 лет, то есть я. Бумага на пересечение границы есть, и все. А внутри Украины живу как никто и звать никак. Спасибо, что живыми остаемся. Но если что, возьмет ли меня скорая, не возьмет – неизвестно…
Ищем доктора через поликлинику, к которой сестра приписана. Нашли. Доктор – хирург – прекрасная женщина, соглашается сделать операцию. Но нужно согласие заведующей. Та ни в какую: без пластикового [страхового] свидетельства Украины – не берут. В платном центре доктор говорит: «Документы ваши даже смотреть не буду, я врач, а не пограничник». Операция обходится в 100 тыс. гривен [около 170 тыс. рублей]…
У сестры-пенсионерки таких денег не было. Зато был и остается долг за операцию на обеих ногах – «на рубли в районе миллиона». Как и через кого Фомина платила за свою операцию со своей российской карты – с переводом на украинскую через «не скажу какую, потому что людям неприятностей не хочу», – история интересная, но отдельная. И уж точно послевоенная.
– И еще 50 тысяч на анализы с лекарствами, – тем временем дополняет операционный чек Фомина. – УЗИ и прочее. Итого рублями 200 тысяч выходит.
– Рита ухитрилась получить все российские выплаты пострадавшим в Суджанском районе, живя на Украине, – говорит Амелина. – Необъяснимо, но факт.
Сама Фомина полагает, что деньги, потраченные на операцию, можно вернуть:
– Ведь я была оставлена в бедственном положении в Судже. Если бы все это [в августе 2024 года] не случилось, то я бы либо на месте, либо в Курске прооперировалась без лишних расходов. Ну и к тому же я бы столько не нервничала, как с позапрошлого августа. И кто знает, выросло бы оно без тех нервов или не выросло... В общем, мне хочется эти деньги получить.
Как это сделать – Фомина не знает. Но к консультациям с адвокатами определенно готовится:
– Да – да, нет – нет. Но лучше да, – говорит она.
* * *
– Первый месяц еда была более-менее – потому что все снималось на камеры и выдавалось в новостях, – говорит Юлия Дробышева о жизни в плену: тоже интернат, но в Сумах. – Дальше – чем дальше, тем несъедобнее.
Дробышева – из тех пленных, кто попал в новости. В частности, на страницы одной из крупнейших американских газет: фото, краткая история – про авиаудар, тщетные поиски родителей, мельком увиденное пальто отца среди обломков. Немного прямой речи: «Мне не нужно официального подтверждения, они мертвы. Меня утешает мысль, что это судьба». Вопрос «кто виноват в обстреле интерната?» либо не был задан, либо ответ не вписался в редакционную политику. Антироссийскими инвективами авторы тоже у нее не разжились.
– В Сумах занимались кто чем. В основном бездельничали, – свидетельствует Михаил Танкович. – У кого-то были телефоны, но у всех без симок. Вайфай появился позже – у нас на втором этаже. Телевизор был, с украинскими новостями. Мы не особо смотрели с Юлей, как-то отдельно от всего старались жить…
Что Суджу освободили – знали, радовались про себя. Дворик маленький был, чтобы гулять – как эта комната, может, побольше. Говорили, что на улицу нам нельзя, опасно – местные могут вред нам нанести.
– У меня в интернате и вещи, и документы, и телефон новый – все под завалами оказалось, – говорит Дробышева. – Михаил подарил, он два с собой взял.
– До войны я б/у телефоны по случаю купил, стоимостью небольшой, – объясняет Танкович. – Две штуки. Один обычный, другой розовый. Пенсия по инвалидности 10 тысяч, но в Казачке на жизнь хватало и оставалось, это в Судже все уже в два раза дороже. А так – два телефона, один мне, другой Юле. Я по своему короткие рассказы слушал, аудиокниги – какие попадались в Сети, когда она была, конечно.
– Ждали свободу, – формулирует Александр Сластенов. – Кормили нас всяким дерьмом, зато три раза в день. Кто работал, так больше чтобы время убивать. Покрасить что, подремонтировать, замок вставить – на сигареты хватало: попросишь уборщиц купить в городе – принесут. Своего телефона не было, иногда аппараты приносил Красный Крест – я по такому с дочкой связывался. Сын работает в Курчатове, где АЭС, ему прямо не звонил на всякий – понятно, что не надо им знать, где Костя мой. А дочка – учится в сельхозтехникуме, продавец в продуктовом, первая группа диабета. Как первый раз голос за полгода услышал – что живы, слава богу, – так и заплакал немного даже.
– Мы понимали, что все равно вернемся. Держали связь с Россией – через Telegram. Телефон и украинскую симку купили в Днепропетровске, – говорит Маргарита Фомина. – А там после операции и работа мне нашлась. Даже две, по очереди. Маму надо кормить – у нее-то пенсии нету. И сестре помогать, которая нас приютила – страшное дело, одна ее украинская пенсия на нас троих...
Сначала Фомина устроилась уборщицей – где-то на 5-7 тыс. гривен.
– Попала в отделение украинского министерства юстиции, – вспоминает она. – Устроилась по документам сестры. Что я русская, вычислили не сразу, но с концами. Полгода русской шпигункой (шпионкой, укр. – прим. ВЗГЛЯД) протрудилась под самым носом у ихней юстиции. Хорошо, не убили по итогам никого.
Другая работа Фоминой – с октября и до апреля – развозка обедов в школы Днепропетровска: принимать боксы, разогревать, убирать.
– В трех школах работала, от простой до самой элитной, в центре города. Там и денег побольше было – 12, а под конец и 14 тысяч [гривен]; уже ничего, – оценивает Фомина. – Два раза в месяц наличными. Под конец уже просто подавала детям еду – ни посуду мыть не заставляли, ни полы, как раньше бывало. Детишки на русском больше говорят, хоть в школах и запрещают – а все равно как дома говорят, так и в школе. Так и проработала спокойно до самого обмена.
* * *
– Пальцем не трогали – ни в Судже, ни в Сумах. Чего не было, того не было, – говорит Юлия Дробышева. – Честно так честно. Родителей моих они убили, меня они ранили. А в остальном – за этот год, с августа по октябрь – ничего плохого не произошло.
– Алексея – соседа моего, с которым нас дрон украинский покрестил – как и Юлю, обменяли раньше, 2 октября, – говорит Александр Сластенов. – Мы время от времени общались по телефону. Он, дочка, дети вместе, когда у аппарата были – одно и то же говорили: «как здоровье, очень ждем». Все полгода, если Алексей. Ну а дети, понятно, дольше.
– При обмене разлучали пары специально, кто без росписи, – поясняет Дробышева. – Одни вместе жили 17 лет, в разные партии на обмен определили: мужчину со мной вывезли, женщину оставили. И мы – я в Россию, Миша в Сумах. Я его настраивала: ничего не поделаешь. Настроила правильно, если смог своего обмена дождаться…
– Иногда была возможность разговаривать, когда был вайфай, – говорит Михаил Танкович. – Красный Крест еще приезжал с телефонами, но чем меньше нас оставалось, тем реже.
– Как праздновали Новый год? Он у меня не любитель, – говорит Дробышева. – У Миши еще день рождения 31 декабря. Я поздравила, конечно, благо связь у них в ту ночь была. А к 8 марта – явился мне подарок. Я не знала, что обмен. Он ничего не сообщил, не сказал.
Знала, что какого-то украинца из Белоруссии на обмен выставили – но не знала, что Мишу на него сменяют. Приятельница позвонила, спросила: «А это часом в телевизоре не Михаил?» – тут я и побежала сразу, в чем была.
– Хорошо встретились, – говорит Танкович. – Всё то для нас кончилось. А у нас – продолжилось.
* * *
– Вначале человек 130 нас было, – напоминает Сластенов. – Потом меньше, меньше, меньше. Мы вот последние. Как и всем сказали: «вещи собрать, быть готовыми к выезду, до свидания». Никогда не было ясно, кто поедет – только накануне вечером сообщали. Кроме нашей партии, тут все ясно было: пятеро в Сумах и еще две женщины, которые из Днепропетровска…
– В ту пятницу мне на работу позвонили, часов в 12 дня, и сказали: «Собирайте вещи, через два часа вас заберут», – вспоминает Фомина. – Зарплату мою апрельскую, которая за обеды школьные, сестра получила. Я их с начальницей своей познакомила, они телефонами обменялись.
– Плакали, расставаясь?
– Да что плакать. Муки-то какие сестре с нами обеими. Мама старая, больная, храпит. Сестра с больными ногами. Однокомнатная квартира: мать на кровать положили, мы с сестрой на диване устроились. Ну или если хочется отдельно – на полу в кухне поспать можно. Когда потеплело, я туда и ушла, полгода так проспала... О чем плакать будем?
– Мама Риты после лечения будет находиться в доме престарелых, – сообщает соцработник Амелина. – Там ремонт хороший, как у нас [в ПВР], медицинский персонал, наблюдение.
– Матушка в больнице здесь, отдала с рук в руки. Теперь мы разными дорогами идем, – подтверждает Фомина. – Останусь в ее обществе – в гроб сойду. Наслушалась – во! И «проклят тот день, когда я родилась», и «чего тоби не вбыли», и просто черт я с рогами в ее глазах. Все потому, что хочу жить – как я хочу. А не как она хочет.
Сейчас желаний у Маргариты Фоминой два. Первое – получив жилищный сертификат, купить домик где-нибудь на Кубани. Второе – скорейший выход на пенсию:
– Не хочется уже работать. Хочется, чтобы эти почти два года, которые в оккупации и в плену провела, мне за четыре зачли. Мне скоро 58, вот чтобы мне сейчас как другим женщинам в 60 стало. Потому что я же бедная-несчастная, столько страданий перенесла. Простите же мне эти два года – и дайте мне минимальную пенсию. Я проживу, я умею.
– Внутрисемейный конфликт, усугубленный тяжелейшими жизненными обстоятельствами, – констатирует соцработник Амелина. – Если угодно, еще одна тяжелая рана от оккупации и плена. В чем-то не менее тяжелая, чем ранения как таковые.
– Сестра из Днепропетровска пишет, что весь центр горит, – показывает сообщение Фомина. – Ждут, чтобы уже тут оказаться, рано или поздно. Сначала я к ней, теперь пусть она ко мне. Это же неизбежно, кто когда Россию побеждал? Если не убьют, свидимся. Как только возможность появится – шепну нашим, где ее искать и куда везти. Если уж украинцы довозили – что туда, что обратно, – то наши вообще честь по чести доставят!
* * *
– Я в Курске раньше был проездом, по делам других людей. А теперь я тут живу, – говорит Танкович. – Точнее, мы. Только вот с улицами разобрался, где какая, где магазины. Спрашиваем тех, кто раньше из плена приехал – они больше про Курск знают.
– Думать про свадьбу рано. Дел много, – говорит Дробышева. – Брат мой на СВО, ранен в феврале. Хорошо, да, что они об этом не знали. В июне нам предстоит вступать в наследство. Потом сертификаты на жилье.
– Мы пока не расписаны. Будем жить вместе. Я ей там помогал держаться, она мне здесь помогает, – описывает расклад Танкович. – Опыта работы у меня как такового нет. Я разбираюсь в телефонах – специализация такая была, когда учился. Не все запомнил, многое забыл. Память на многое отшибло. Наверное, можно восстановить. Или выучиться. Юля не торопит, я не тороплюсь.
– Там, где дети есть, там воспитатель всегда нужен, – уверена Дробышева. – Не пропадем. Теперь не пропадем…
– Вы за психологической помощью обращались?
– Конечно. А что толку, – отвечает Дробышева. – Не плакала тогда, не плачу и сейчас. Никогда не плачу. Даже когда родители на глазах погибли – не могла. Может, не отпустило меня. Может, все впереди. Они же еще не похоронены. Пока еще чувство, что они не умерли, что они уехали куда-то. Знаю, что будет тяжело. Видела, как их завалило. Комната небольшая была, полностью рухнула. Никаких иллюзий – что кто-то выжил – не было и нет. Мгновенная смерть вдвоем. Мама говорила, Царствие ей Небесное: «Если с папкой что-то случится, я жить не буду» – ну и вот… Меня что-то Бог не забрал. Мне было бы тяжело все это перенести, если бы не Михаил. Спас меня, получается. Теперь будем вместе спасаться.