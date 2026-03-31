Ветераны СВО провели киноуроки для школьников по всей стране

Tекст: Ольга Иванова

Ветераны спецоперации на Украине и волонтёры «Народного фронта» проводят киноуроки для школьников по всей России. Основа таких занятий – просмотр короткометражных фильмов и последующее обсуждение нравственных ценностей, долга и ответственности. Для самих ветеранов встречи становятся возможностью вернуться к активной общественной жизни и делиться личным опытом с молодежью.

Для ведущих киноуроков организовано специальное обучение, после прохождения которого они получают сертификаты и могут постоянно работать со школьниками. Занятия уже проходят, например, в школах Астраханской области. Ветеран СВО Илья Лизунов отметил: «Для меня работа с подрастающим поколением имеет очень большое значение, потому что они – наше будущее. Сегодня крайне важно донести до них истинные идеалы. С помощью киноуроков можно повысить эмоциональную восприимчивость слушателей. Я благодарен Народному фронту за возможность быть частью этого проекта, говорить с детьми о действительно важных вещах и вносить свой вклад в их воспитание».

В Тверской области уроки проходят как в школах, так и в подростковых клубах. Здесь киноуроки становятся площадкой для обсуждения долга, исторической памяти и преемственности поколений. Ветеран СВО Дмитрий Шарапов подчеркнул, что через такие занятия происходит возвращение к мирной жизни и появляется шанс быть полезными обществу.

Во Владимирской области киноурок с участием ветеранов и волонтёров прошёл в Давыдовской школе. После просмотра фильма «Мамины сказки» школьники обсуждали вопросы сострадания, делились личными историями. Ученик Владислав Петров признался, что для него такие встречи особенно важны, ведь его отец находится в зоне СВО.

В Республике Крым проект также набирает обороты. Ветеран Алексей Горшков рассказал, что слова поддержки, которые дети пишут бойцам, очень важны. Руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская отметила, что такой формат помогает обсуждать и осмысливать важные человеческие качества после просмотра фильма.

В Народном фронте пообещали и дальше поддерживать подобные инициативы и расширять проект «Киноуроки в школах России» в новых регионах.