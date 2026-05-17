Президентский фонд культурных инициатив за пять лет поддержал более 11 тыс. проектов
Пять лет назад стартовал Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ), который за это время поддержал 11 752 творческих проекта в 89 регионах страны, а общая сумма грантов превысила 49 млрд рублей.
«С началом работы Президентского фонда культурных инициатив у всего джазового сообщества страны открылись новые возможности. И это не громкие слова – за ними реальные дела. Многие идеи и инициативы годами ждали своего часа, и, наконец, получили возможность быть реализованными благодаря системе грантовой поддержке, которая за пять лет стала настоящим драйвером роста музыкальной индустрии», – отметил Игорь Бутман, народный артист России.
Благодаря ПФКИ был организован федеральный юбилей Столетия российского джаза, запущен Первый международный Петербургский джазовый фестиваль, который в первый год посетили свыше 200 тыс. человек, и создана первая профессиональная джазовая премия.
«Но главное мы получили возможность поддержать новое поколение. Конкурсы, мастер-классы, премии, книги – это не разовые истории, а целая экосистема. Молодые музыканты из Тюмени, Красноярска, Самары знают, что у них есть реальный шанс быть услышанными», – уточнил Бутман.
Фонд стал единственным в России грантооператором, предоставляющим равные возможности НКО, муниципальным и коммерческим организациям, а также индивидуальным предпринимателям. Вклад бизнеса и партнеров за последние конкурсы превышает государственное финансирование, а средний процент софинансирования составил 103%, в последних отборах этот показатель достигал 134% и 131%.
ПФКИ также реализует образовательные программы по социокультурному проектированию, выезжает с тренингами в регионы, открывает проектные офисы. В 34 регионах уже работает 37 таких офисов, а представительства Фонда есть в Красноярске и Хабаровске.
Народная артистка России Хибла Герзмава подчеркнула, что поддержка фонда позволила развивать долгосрочные проекты, в том числе фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» и Международный конкурс вокалистов, где участники находят свой профессиональный путь после конкурса.
ПФКИ поддерживает крупные культурные события и инициативы, такие как фестиваль «Золотая Маска», Национальная премия «Слово», конкурс АртМастерс, Большой детский фестиваль Сергея Безрукова, юбилейные проекты Союза театральных деятелей и масштабные концерты выдающихся музыкантов. Значимым событием стало проведение фестиваля «Баллады специальной военной операции», а радиостанция «Гордость» с охватом 62 млн слушателей объединила регионы страны.
«Благодаря решению президента о создании нового института поддержки в культурной среде снижается разрыв между столичными центрами и регионами, формируется единое культурное пространство. Благодаря прозрачной системе грантовых конкурсов музыканты, дирижеры, артисты балета получили возможность субсидировать стоимость билетов. Классическая музыка приходит в десятки городов, где прежде академические жанры существовали в основном в записи», – отметил Народный артист СССР, Герой Труда РФ Юрий Башмет.