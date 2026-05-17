Названы победители второго сезона конкурса «Лидеры России. Политика»
В Мастерской управления «Сенеж» завершился финальный модуль обучения, по итогам которого названы 68 победителей второго сезона проекта «Лидеры России. Политика».
В Подмосковье подвели итоги образовательной программы «Мастер публичной политики». Из 105 финалистов, проходивших обучение с сентября, лучшими признаны 68 человек.
На церемонии закрытия первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко обратился к участникам: «Президент России Владимир Владимирович Путин создал уникальную систему возможностей для самореализации, которая открывает безграничные пути для карьеры, реализации планов, но еще это большая ответственность». Он пожелал выпускникам успехов в служении стране.
Победителей определяли по результатам тестирования, практической работы в группах и вовлеченности. Среди лучших оказались первая женщина – Герой России Людмила Болилая, олимпийский чемпион Роман Власов, а также депутаты, общественные деятели и журналисты.
Наставники проекта, включая заместителя председателя Государственной Думы Ирину Яровую, заместителя председателя Государственной Думы Александра Бабакова и советника президента России, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, члена наблюдательного совета конкурса Валерия Фадеева, подчеркнули важность работы в интересах страны. Во втором сезоне конкурса, стартовавшем осенью 2024 года, приняли участие более 16,8 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года финалисты конкурса приступили к обучению в Мастерской управления «Сенеж».
Президент России Владимир Путин допустил участие лидеров этого проекта в выборах депутатов Государственной думы.
Вошедшая в число победителей медсестра Людмила Болилая присутствовала на недавнем параде Победы в Москве рядом с главой государства.