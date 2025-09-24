Финалисты конкурса «Лидеры России Политика» начали обучение в «Сенеже»

Tекст: Елизавета Шишкова

Первый модуль программы для 105 финалистов конкурса «Лидеры России. Политика» стартовал 24 сентября в Мастерской управления «Сенеж», передает официальный сайт конкурса. В рамках обучения участников ждет работа с опытными наставниками, проектирование управленческих решений, мастер-классы и социальные выезды.

На открытии программы прозвучали напутственные слова от первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко, который подчеркнул командную работу и значимость участия финалистов: «Поздравляю вас с началом образовательной программы! У вас впереди интересный год – год открытий, интересных собеседников и наставников... Если вы обретете чувство плеча, понимание, что рядом с вами еще почти сотня талантливых людей, на которых вы можете опереться, то каждый из вас станет намного сильнее, Россия станет намного сильнее, потому что вы сегодня уже команда президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, по прямому решению которого проводится и этот конкурс, и эта программа обучения».

Наставники и эксперты из разных сфер рассказали о задачах и ожиданиях от участников. Первый заместитель Председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», наставник конкурса Владимир Якушев выделил значимость творческих качеств у будущих политиков.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров напомнил о сложности и уникальности образовательного продукта.

Заместитель Председателя Государственной Думы Владислав Даванков акцентировал внимание на необходимости быть внимательными к людям и работать над реальными запросами населения.

Образовательная программа включает пять очных модулей и завершится в апреле 2026 года. Конкурс проводится по поручению президента России, стартовал в ноябре 2024 года, а заявки подали 16,8 тыс. человек. Финалисты определялись по итогам дистанционного и очного этапов весной 2025 года.