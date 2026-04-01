Политолог: Путин озвучил Пашиняну экономическое и политическое предупреждение

Политолог Данилин: Пашиняну не удастся усидеть на нескольких стульях

Tекст: Андрей Резчиков

«Предупреждение Путина в ходе переговоров с Пашиняном носит предельно четкий и однозначный характер. Это был сигнал: усидеть на нескольких стульях не получится. Армении придется сделать выбор между ЕАЭС и ЕС. Мы не собираемся иметь «окно контрафакта» в нашем таможенном пространстве и будем его защищать», – указал Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Для Армении потеря льготных цен на газ и преференциального доступа на российский рынок – это не просто критически, а жизненно важно, подчеркивает собеседник. По его мнению, здесь уместно вспомнить Украину. «Схожие расчеты делались для нее в годы президентства Виктора Януковича, – напоминает Данилин. – Он посмотрел на политическую и экономическую составляющие и отказался от евроассоциации, понимая, что иначе страну ждет экономический коллапс. Этот прогноз подтвердился: после госпереворота Украина стала самым бедным государством Европы – беднее Молдавии».

Перед глазами Армении негативный опыт тех, кто не прислушался к объективным экономическим факторам, а решил, что «политика все обыграет». «Политика ничего не обыграла для наших соседей, – отмечает политолог. – И совершенно не хочется, чтобы Армения пошла по пути юго-западного соседа, который совершил очевидную глупость».

Второй сигнал, прозвучавший со стороны российского президента, касается внутриполитической ситуации в Армении и тревожной тенденции по ограничению прав политиков, кто выступает за более тесное сотрудничество с Россией. «Пашинян не допускает к выборам политические силы, выступающие за сближение с Москвой, инициирует ангажированные аресты и судебные процессы», – говорит Данилин.– «В Москве на это не собираются закрывать глаза, несмотря на стратегическое партнерство. Отношение к друзьям России стало маркером подлинной позиции Еревана, и это повлечет за собой выводы». Эксперт надеется, что этот сигналбудет правильно понят и теми, кто будет голосовать на выборах в Армении, и самой армянской властью.

Еще один сигнал российского лидера армянским властям касается попыток Пашиняна переложить ответственность за собственные неудачи в вопросе Карабаха на Россию, судьбы Карабаха и обвинений в адрес ОДКБ. Данилин напомнил, чтоАрмения никогда не признавала Нагорный Карабах отдельным государством и не включала его в свой состав. Фактически эта территория всегда являлась частью Азербайджана.

«И когда Баку начал военную операцию по возвращению собственной территории, призывать к участию Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) было бы по меньшей мере странно, – поясняет собеседник. – Организация не предусматривает защиту территории чужого государства, не входящего в нее. А Нагорный Карабах не входил в ОДКБ и не был признанной частью Армении».

По мнению Данилина, всем армянам, которые говорят о некоем предательстве со стороны России, «следует адресовать вопросы о предательстве своему собственному руководству». «Это именно оно никогда не признавало Нагорный Карабах частью независимого государства, – добавляет спикер. – Мы не должны быть большими армянами, чем сами армяне. Это было бы, как минимум, странно».

В среду в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который прибыл в Москву с рабочим визитом. По данным пресс-службы Кремля, обсуждалось текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений, развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

По словам Путина, между Россией и Арменией сложились особые отношения. «Нас объединяет общая история и решение общих задач совместными усилиями в прежние времена. Нас объединяет и цивилизационная общность, это чрезвычайно важно. Я вам и с глазу на глаз говорил как-то, могу публично сказать: нас всегда устраивает то, что идет на пользу армянскому народу, и вы можете из этого исходить всегда», – подчеркнул российский лидер.

В России, добавил президент, «абсолютно спокойно» относятся к дискуссии в Армении о развитии отношений с Евросоюзом, но «нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразэс невозможно, это просто невозможно по определению». «И вопрос даже не в политике, вопрос чисто экономического характера. Потому что некоторые вещи требуют большой совместной работы, которая должна вестись годами. Это разница в оценке отдельных товарных групп, вхождение на рынок этих товарных групп, это фитосанитарный надзор для сельхозпродукции. У нас абсолютно разные, очень отличающиеся – в России и в странах Евросоюза – требования по фитосанитарным вопросам», – пояснил Путин.

Что касается энергетики, то в Европе цены на газ «зашкаливают за 600 долларов за 1000 кубов, а Россия продает газ Армении – 177,5 доллара за 1000 кубов». «Разница большая, разница существенная», – сказал Путин.

Президент затронул также тему Карабаха. «И мы знаем, что и у вас, и у ваших коллег возникали и до сих пор возникают вопросы и какие-то претензии к Организации Договора о коллективной безопасности, ОДКБ. Мы с вами постоянно к этому возвращались. Но я думаю, что тоже очевидным является, что после того, как вы в Праге в 2022 году признали, что Карабах является частью Азербайджана, вмешиваться со стороны ОДКБ в процесс, который приобрел внутриазербайджанское измерение, было просто совсем некорректно. Вопрос о воссоединении Карабаха, если считать его частью Азербайджана, – я не оцениваю, хорошо это или плохо с точки зрения организации мирной жизни, – думаю, что, наверное, в этом был смысл», – сказал президент России.

Также Путин напомнил, что в России проживает свыше 2 млн армян, а в самой Армении «много политических сил, которые настроены пророссийски». «Нам бы очень хотелось, чтобы все эти политические партии, политики смогли принять участие в этой внутриполитической работе в ходе выборов. Некоторые, я знаю, находятся в местах лишения свободы, несмотря на то что у них есть российский паспорт. Это ваше решение, мы не вмешиваемся, но хотелось бы, чтобы они все могли, во всяком случае, принять участие в этой внутриполитической работе», – указал президент России.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что на митинге в Москве протестующие осудили нападки Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь. Помимо столицы ранее аналогичные акции прошли в ряде российских городов.