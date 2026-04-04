В Тель-Авиве прогремели взрывы после ракетного обстрела

Tекст: Дмитрий Зубарев

Воздушная тревога была объявлена в центральных районах Израиля, включая Тель-Авив, передает ТАСС. Сирены прозвучали в городе и его окрестностях, что свидетельствовало о повышенной ракетной опасности.

Сразу после этого, как сообщают местные жители, послышалась череда взрывов. По данным источника, незадолго до этих событий армия Израиля зафиксировала ракетный обстрел, который был осуществлен с территории Ирана.

О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало. Израильские службы экстренного реагирования приведены в состояние повышенной готовности.

