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Неразорвавшийся беспилотник рухнул у третьего энергоблока Запорожской АЭС
Обнаруженный на маршруте ежедневного следования персонала ЗАЭС летательный аппарат не сдетонировал, благодаря чему удалось избежать человеческих жертв и разрушений.
Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений инфраструктуры, передает РИА «Новости». Опасную находку выявили рядом с маршрутом следования работников объекта.
«Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в непосредственной близости от здания третьего энергоблока – у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается эксплуатационный персонал станции», – заявили представители ЗАЭС.
В пресс-службе станции уточнили, что детонации дрона не произошло. В результате происшествия люди не пострадали, повреждений зданий также не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля охрана ЗАЭС перехватила украинский беспилотник возле сухого хранилища отработавшего ядерного топлива.
В начале июня директор станции Юрий Черничук предупредил о риске потери шестого энергоблока из-за удара дрона.
В середине мая вражеский аппарат упал без детонации в непосредственной близости от объектов электростанции.