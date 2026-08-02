Неразорвавшийся беспилотник рухнул у третьего энергоблока Запорожской АЭС

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений инфраструктуры, передает РИА «Новости». Опасную находку выявили рядом с маршрутом следования работников объекта.

«Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в непосредственной близости от здания третьего энергоблока – у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается эксплуатационный персонал станции», – заявили представители ЗАЭС.

В пресс-службе станции уточнили, что детонации дрона не произошло. В результате происшествия люди не пострадали, повреждений зданий также не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля охрана ЗАЭС перехватила украинский беспилотник возле сухого хранилища отработавшего ядерного топлива.

В начале июня директор станции Юрий Черничук предупредил о риске потери шестого энергоблока из-за удара дрона.

В середине мая вражеский аппарат упал без детонации в непосредственной близости от объектов электростанции.