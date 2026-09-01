Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».3 комментария
Евросоюз запросил у третьих стран ракеты для отправки Киеву
Глава дипломатии ЕС Каллас сообщила о поиске ракет для Украины у третьих стран
Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала серьезные трудности в обеспечении украинской армии средствами противовоздушной обороны из-за истощения западных запасов.
Европейский союз пытается найти дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны на Украине, передает РИА «Новости».
Перед встречей министров обороны в Ирландии дипломат подчеркнула критическую важность поставок. «Мы обращаемся к странам за пределами Европейского союза, чтобы получить ракеты-перехватчики, но, конечно, это очень сложно», – заявила Кая Каллас.
Политик также призвала государства объединения передать Киеву снаряды с истекающим сроком годности. Основной проблемой военной поддержки на данный момент остается дефицит зенитных комплексов. Возможности традиционных поставщиков сильно ограничены на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Американские резервы установок Patriot в Европе значительно сократились за последние месяцы. Власти России регулярно напоминают, что накачивание украинских войск западным оружием лишь затягивает конфликт и ведет к прямому вовлечению иностранных государств в противостояние.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска практически полностью исчерпали запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.
Соседние с Россией европейские государства отказались поставлять Киеву собственные зенитные системы.
Президент США усомнился в возможности передачи Украине лицензии на производство американских противоракет.