Матвиенко заявила о неизбежном достижении всех целей спецоперации

Матвиенко заявила об уверенном продвижении России к достижению целей СВО

Tекст: Мария Иванова

Россия уверенно продвигается к достижению поставленных целей специальной военной операции, передает РИА «Новости».

Председатель Совета Федерации находится в Омске с рабочей поездкой, о чем ранее сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

«Цели специальной военной операции – они были заявлены заранее, мы о них предупреждали, мы их не меняли, мы ни перед кем не суетимся, мы никого не просим ни о чем», – подчеркнула спикер верхней палаты парламента. По ее словам, страна уверенно продвигается вперед и обязательно добьется результатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава МИД Сергей Лавров заявил об обязательном достижении всех целей спецоперации.

В июле президент Владимир Путин пообещал сделать все для победы страны. Ранее российский лидер выразил уверенность в успешном выполнении боевых задач на фронте.