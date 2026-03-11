Посол МИД Мирошник: Виновные за ракетный удар по Брянску понесут заслуженное наказание

Tекст: Олег Исайченко

«В атаке ВСУ на Брянск есть все основные признаки военного преступления. Произошедшее может квалифицироваться как преднамеренный или непреднамеренный удар по гражданским жителям с использованием средств поражения взрывного действия», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

«С моей точки зрения, такие атаки не происходят спонтанно и случайно. Думаю, это был целенаправленный удар. Зеленский понимает, что потеря внимания к украинской проблеме может повлечь ослабление поддержки со стороны Запада. Поэтому Банковая делает все, чтобы ВСУ присутствовали в западном медийном поле, пусть даже и в негативном контексте», – подчеркнул дипломат.

«Реакция правозащитных структур и международных организаций должна быть однозначной и жесткой. Но к настоящему времени мы так и не услышали ничего подобного на международных площадках и со стороны иностранных исполнительных органов», – посетовал он.

«Тем не менее, вся необходимая информация по российским дипломатическим каналам будет доведена до Совета безопасности ООН, ОБСЕ и других профильных органов. После этого Москва может потребовать от них соответствующей реакции на действия Киева», – продолжил собеседник.

«Российским специалистам не составит труда вычислить ответственных за этот удар и другие обстоятельства трагедии. Мы не питаем иллюзий относительно возможности справедливого судебного разбирательства на иностранных или международных площадках. Поэтому Россия сделает все возможное, чтобы виновные понесли заслуженное наказание в рамках нашего законодательства. Пусть они, что называется, ходят и оглядываются», – заключил спикер.

Ранее в результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Удар был нанесен семью ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. 11 марта объявлено в регионе днем траура.

«Осуждаю очередное подлое преступление нацистского режима – варварские удары по мирному населению Брянска», – заявила Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека при президенте России. Она призвала мировое сообщество и международные организации к жесткой реакции на произошедшее.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике реакцию секретариата ООН на удары по Брянску. По ее словам, в заявлениях представителей генсека организация всегда звучит одна и та же формулировка: «Мы традиционно выступаем против нанесения ударов по гражданским объектам».

В этой связи дипломат задалась вопросом о целесообразности самого существования такого секретариата. «Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. А наша страна не является задолжником перед организацией», – пояснила Захарова.