Мирошник: Москва требует жесткой реакции на военные преступления Украины
Посол МИД Мирошник: Виновные за ракетный удар по Брянску понесут заслуженное наказание
Россия вычислит ответственных за удар ВСУ по Брянску. Но Москва не питает иллюзий относительно справедливого судебного разбирательства на международных площадках. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы виновные были наказаны в рамках российского законодательства, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее при атаке ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек.
«В атаке ВСУ на Брянск есть все основные признаки военного преступления. Произошедшее может квалифицироваться как преднамеренный или непреднамеренный удар по гражданским жителям с использованием средств поражения взрывного действия», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.
«С моей точки зрения, такие атаки не происходят спонтанно и случайно. Думаю, это был целенаправленный удар. Зеленский понимает, что потеря внимания к украинской проблеме может повлечь ослабление поддержки со стороны Запада. Поэтому Банковая делает все, чтобы ВСУ присутствовали в западном медийном поле, пусть даже и в негативном контексте», – подчеркнул дипломат.
«Реакция правозащитных структур и международных организаций должна быть однозначной и жесткой. Но к настоящему времени мы так и не услышали ничего подобного на международных площадках и со стороны иностранных исполнительных органов», – посетовал он.
«Тем не менее, вся необходимая информация по российским дипломатическим каналам будет доведена до Совета безопасности ООН, ОБСЕ и других профильных органов. После этого Москва может потребовать от них соответствующей реакции на действия Киева», – продолжил собеседник.
«Российским специалистам не составит труда вычислить ответственных за этот удар и другие обстоятельства трагедии. Мы не питаем иллюзий относительно возможности справедливого судебного разбирательства на иностранных или международных площадках. Поэтому Россия сделает все возможное, чтобы виновные понесли заслуженное наказание в рамках нашего законодательства. Пусть они, что называется, ходят и оглядываются», – заключил спикер.
Ранее в результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Удар был нанесен семью ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. 11 марта объявлено в регионе днем траура.
«Осуждаю очередное подлое преступление нацистского режима – варварские удары по мирному населению Брянска», – заявила Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека при президенте России. Она призвала мировое сообщество и международные организации к жесткой реакции на произошедшее.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике реакцию секретариата ООН на удары по Брянску. По ее словам, в заявлениях представителей генсека организация всегда звучит одна и та же формулировка: «Мы традиционно выступаем против нанесения ударов по гражданским объектам».
В этой связи дипломат задалась вопросом о целесообразности самого существования такого секретариата. «Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. А наша страна не является задолжником перед организацией», – пояснила Захарова.