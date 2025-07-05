Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, передает Telegram-канал МО. В районах Родинского, Новоэкономического, Бойковки, Красноармейска, Гродовки Донецкой Народной Республики и Новопавловки Днепропетровской области нанесено поражение силам ВСУ, в том числе механизированным, воздушно-десантным и морским подразделениям, а также теробороне и нацгвардии. Потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, одну боевую машину «Град» и пять артиллерийских орудий.

Помимо этого, подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника в районах Камышевахи, Поддубного Донецкой Народной Республики, а также Полтавки, Малиновки, Гуляйполя и Темировки Запорожской области. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, три бронированных машины и шесть автомобилей.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение механизированной и береговой обороне ВСУ, а также теробороне в районах Малой Токмачки Запорожской области, Токаревки и Антоновки Херсонской области. Потери врага превысили 90 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад материальных средств.

Российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, а также нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и вооружения, цеху сборки и местам хранения дронов, а также по пунктам временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников в 152 районах.

Средствами ПВО были сбиты реактивный снаряд HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», три управляемые авиабомбы и 371 беспилотник самолетного типа. С момента начала специальной военной операции уничтожено 663 самолета, 283 вертолета, более 67 тыс. дронов, 614 зенитных ракетных комплексов, свыше 24 тыс. единиц бронетехники, 1 575 машин РСЗО, почти 27 тыс. артиллерийских орудий и более 37 тыс. специальной военной автотехники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подошли к Константиновке в ДНР. Российские военные освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Подразделения России закрепились в центре села Каменское в Запорожской области.