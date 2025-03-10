  • Новость часаЗахарова опровергла сообщения о переговорах России и США на этой неделе
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Можно ли договориться с Украиной

    Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

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    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

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    10 марта 2025, 12:04 • Новости дня

    Bloomberg: Лидер правых в Румынии Симион допустил участие в выборах

    Bloomberg: Лидер румынской ультраправой партии Симион не исключил участия в выборах президента

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер румынской партии AUR Джордже Симион заявил, что может рассмотреть участие в президентских выборах в мае после отказа избирательного бюро в регистрации независимого кандидата Кэлина Джорджеску, сообщило Bloomberg.

    Лидер крупнейшей праворадикальной оппозиционной партии Румынии AUR Джордже Симион заявил, что не исключает возможность участия в президентских выборах в мае. Об этом сообщает Bloomberg.

    Заявление Симиона прозвучало после того, как избирательное бюро отклонило кандидатуру независимого кандидата Кэлина Джорджеску, поддержанного партией AUR.

    Симион подчеркнул, что сначала хочет узнать планы Джорджеску.

    «Мы, как партия, хотим выполнить наши обещания и учитывать волю народа», – заявил он журналистам в Бухаресте в понедельник.

    В этот же день Симион намерен встретиться с Джорджеску для обсуждения дальнейших шагов. Отказ в регистрации кандидатуры Джорджеску может быть оспорен в Конституционном суде.

    Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, десять членов бюро проголосовали против, а четыре – за.

    Джорджеску назвал это решение прямым ударом в сердце демократии и предупредил о последствиях для мирового сообщества.

    Служба внешней разведки России заявила, что Евросоюз стремится не допустить участия Джорджеску в выборах.

    Между тем, у здания Центрального избирательного бюро в Румынии вспыхнули столкновения между сторонниками Джорджеску и жандармами после отказа утвердить его кандидатуру.

    7 марта 2025, 13:34 • Новости дня
    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС

    Песков заявил, что Россия может принять ответные меры на милитаризацию ЕС

    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что конфронтационная риторика и активности, наблюдаемые в Брюсселе и европейских столицах, диссонируют с поиском мирных путей урегулирования ситуации вокруг Украины. Россия рассматривает возможность принятия ответных мер в связи с милитаризацией Евросоюза, передает ТАСС.

    Он отметил, что Евросоюз активно обсуждает вопросы милитаризации и развития оборонного сегмента, что вызывает обеспокоенность Москвы. По словам Пескова, Евросоюз открыто позиционирует Россию как противника, что делает обсуждения милитаризации причиной для пристального внимания со стороны России.

    «Вся эта милитаризация происходит в основном против Российской Федерации. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности», – добавил Песков.

    Ранее агентство France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

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    7 марта 2025, 12:32 • Новости дня
    Политолог: Венгрия не поддержала коммюнике ЕС по Украине в угоду США

    Политолог Бордачев: Европа специально изображает плохого полицейского, а Трамп – доброго

    Политолог: Венгрия не поддержала коммюнике ЕС по Украине в угоду США
    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз вряд ли сможет выполнить взятые в рамках саммита в Брюсселе обязательства. Реализовать задуманное по силам лишь ведущим странам объединения. На этом фоне любопытно поведение Венгрии, которая решила не ссориться с США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее лидеры ЕС договорились о милитаризации Европы. При этом заявление в поддержку Украины было согласовано без Венгрии.

    «Те итоги саммита лидеров ЕС, которые связаны с военно-технической политикой объединения и перевооружением Европы, вызывают вопросы», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай». По его оценкам, принятые решения могут реализоваться лишь на уровне ведущих государств ЕС – таких как Франция, Германия, а также, возможно, Италия и Польша.

    «Роль Еврокомиссии в этом процессе окажется не просто минимальной, а, скорее, вовсе будет исключена», – считает собеседник. Таким образом, результаты прошедшей в Брюсселе встречи глав государств и правительств политолог назвал «формальными и лирическими».

    «Как страны – члены союза будут реализовывать то, что прописали в коммюнике? Найдут ли они на это деньги? Лично я скептично на это смотрю и считаю, что в действительности вряд ли что-то будет сделано», – признался Бордачев. В этой связи он напомнил обещание Олафа Шольца выделить 100 млрд евро для бундесвера, сделанное канцлером ФРГ еще три года назад. Свое слово немецкий политик до сих пор не сдержал.

    Эксперт также обратил внимание на позицию Венгрии, которая не поддержала заявление ЕС по Украине. Собеседник объясняет действия Виктора Орбана фактором Дональда Трампа. «Будапешт не хочет идти наперекор США и раздражать главу Белого дома», – считает аналитик. По его мнению, со стороны Брюсселя последствий для венгерской стороны за «непослушание» пока не просматривается.

    Вместе с тем, спикер допускает, что речь может идти о разделении ролей между ЕС и Вашингтоном. «С одной стороны, возможно, в Европе специально изображают "плохого полицейского", а Трамп – "доброго", чтобы Россия на фоне "дрянных" европейцев договаривалась со Штатами и шла на какие-то уступки. С другой стороны, нельзя исключать, что Евросоюза просто пытается играть деструктивную роль на фоне попыток урегулировать конфликт на Украине», – заключил Бордачев.

    Напомним, в четверг в Брюсселе прошел экстренный саммит лидеров Евросоюза. Все 27 стран объединения согласились поддержать план по перевооружению ЕС под названием ReArm Europe общим объемом 800 млрд евро. В итоговом коммюнике отмечается, что усиление обороноспособности Европы «внесет позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность» и дополнит НАТО.

    В этой связи Еврокомиссии поручено предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС. Это включает создание стимулов для стран-членов и переориентацию Европейского инвестиционного банка на поддержку оборонных программ. При этом главы государств и правительств Евросоюза «приняли к сведению», но не одобрили предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону.

    Из-за позиции Венгрии часть коммюнике, посвященная конфликту на Украине, была опубликована отдельно и поддержана только 26 странами блока. Документ провозглашает обязательства ЕС в обеспечении «мира на Украине через силу» с помощью политической, финансовой и военной поддержки Киева. В нем также указывается на необходимость дополнительных санкций против России и усиления существующих мер давления.

    Европейские лидеры ЕС заявили о намерении продолжать поставки оружия ВСУ, в том числе и после завершения конфликта. Подчеркивается, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», «не может быть никаких переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность, без участия Европы», а «мирное соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

    «У Венгрии другой стратегический подход к Украине, но она изолирована внутри ЕС. Мы уважаем подход Венгрии, но 26 – это больше, чем один», – прокомментировал позицию Будапешта председатель Европейского совета Антониу Кошта. Ему возразил венгерский премьер Виктор Орбан: «Думаю, понятие изоляции более релевантно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций».

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    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    9 марта 2025, 22:12 • Новости дня
    Джорджеску назвал отказ в регистрации ударом по демократии

    Кандидат в президенты Румынии заявил об ударе по мировой демократии после отказа в регистрации на выборы

    Tекст: Максим Попов

    Кэлин Джеорджеску, кандидат на пост президента Румынии, назвал решение Центрального избирательного бюро об отказе в его регистрации прямым ударом в сердце демократии и предупредил о последствиях для мирового сообщества.

    Кэлин Джеорджеску, кандидат на пост президента Румынии, заявил, что решение Центрального избирательного бюро отклонить его заявку является ударом по демократии, передает РИА «Новости». Это решение было принято после того, как Конституционный суд отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску. Однако ЦИК может принимать решение о регистрации только после решения суда.

    Джеорджеску подал документы в пятницу, но две жалобы были поданы в Конституционный суд. В субботу суд отклонил их, но несмотря на это, в воскресенье ЦИК отклонил кандидатуру Джеорджеску. «Если демократия в Румынии рухнет, рухнет весь демократический мир», – написал он в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

    В 2024 году Джеорджеску лидировал на президентских выборах с 22,94% голосов, но Конституционный суд аннулировал итоги из-за нарушений. Это спровоцировало протесты его сторонников, которые не прекращаются и в 2025 году.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, служба внешней разведки России заявила, что Евросоюз стоит за решением предъявить обвинения кандидату в президенты Румынии Кэлину Джорджеску, чтобы не допустить его участия в выборах.

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    10 марта 2025, 00:50 • Новости дня
    Маск назвал безумием отказ регистрировать Джорджеску в Румынии

    Маск назвал безумием отказ регистрировать Джорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск выразил недовольство решением Центрального избирательного бюро Румынии, которое отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, назвав это «безумием».

    Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск выразил резкое недовольство решением Центрального избирательного бюро Румынии, которое отказало в регистрации кандидатуры Кэлина Джорджеску на предстоящих президентских выборах, передает ТАСС.

    «Это безумие!» – написал Маск в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), комментируя информацию об этом.

    Напомним, в воскресенье Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах. Это решение было принято при голосовании, в ходе которого десять членов бюро проголосовали против Джеорджеску, а четыре – за.

    На выборах в прошлом году Джорджеску стал лидером первого тура, набрав почти 23% голосов. Однако результаты выборов были аннулированы Конституционным судом из-за выявленных нарушений, и Джорджеску не смог в дальнейшем оспорить это решение в суде. В январе его сторонники начали акции протеста, требуя восстановить результаты выборов.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Джорджеску назвал решение Центрального избирательного бюро об отказе в его регистрации прямым ударом в сердце демократии и предупредил о последствиях для мирового сообщества.

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    8 марта 2025, 17:14 • Новости дня
    FT: Германия и Франция вступили в спор о финансировании ВПК ЕС

    Франция и Германия не могут договориться о новых кредитах для ВПК ЕС на 150 млрд евро

    FT: Германия и Франция вступили в спор о финансировании ВПК ЕС
    @ Emmanuele Contini/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Противоречия между Францией и Германией могут сорвать планы еврокомиссии по выделению 150 млрд евро для финансирования военно-промышленного комплекса ЕС из-за разногласий по условиям открытости финансирования.

    Как пишет РИА «Новости», противоречия между Францией и Германией создают угрозу для планов Европейской комиссии по выделению 150 млрд евро в виде новых кредитов для финансирования военно-промышленного комплекса Европейского союза. Газета Financial Times сообщает, что конфликт между Парижем и Берлином связан с вопросом открытости финансирования для стран за пределами ЕС, что вызывает несогласие у Франции.

    Ранее из-за схожих противоречий между странами было задержано соглашение по европейской программе оборонной промышленности, финансирование которой планировалось в размере 1,5 млрд евро. Источник сообщает, что на этот раз проблема может стать более серьезной из-за значительного увеличения суммы.

    Европейские дипломаты, участвующие в переговорах, выражают сомнения в возможности оперативно согласовать проект, учитывая сложность согласования даже меньших сумм. Один из дипломатов отметил: «Мы находимся на стадии, которая требует согласования во имя скорости, а не идеала».

    Старшие представители еврокомиссии ведут интенсивные переговоры с Берлином, Парижем и другими столицами ЕС, чтобы избежать блокировки решения на стадии одобрения. Европейский чиновник подчеркнул сложность задачи: «С этим предстоит проделать большую работу. Ничего не было еще неделю назад, а теперь нужно подготовить менее, чем за две недели... потребуются компромиссы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны продолжили поддерживать Украину, несмотря на экономические и политические трудности внутри Европейского союза. Сообщалось, что США превращают НАТО в коммерческий сервис, что вызывает недовольство среди европейских членов альянса. Писала газета ВЗГЛЯД, что попытка Европы нарастить собственные военные возможности может привести к расколу внутри Европейского союза и его самоизоляции.

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    7 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    ЕК решила предоставить Киеву привилегированный доступ к рынку ЕС

    Урсула фон дер Ляйен поддержала привилегированный доступ Украины к рынку ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности предоставить Киеву особые условия доступа к единому рынку ЕС в рамках мирного соглашения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность предоставить Украине привилегированный доступ к единому рынку ЕС, сообщает Telegraph. Это предложение связано с мирным урегулированием конфликта и включает в себя адаптацию правил Евросоюза.

    Издание отмечает, что Брюссель будет избирательно подходить к открытию секторов для Украины, решая, какие оставить закрытыми. Подобное решение подчеркивает стремление ЕС поддержать Киев в его противостоянии с Москвой.

    На саммите ЕС, который прошел 14 декабря 2023 года, было принято решение о начале переговоров по потенциальному членству Украины и Молдавии в Евросоюзе. Это решение следует за предоставлением статуса стран-кандидатов в июне 2022 года.

    Тем не менее статус кандидата и начало переговоров не гарантируют обязательного вступления в ЕС. Прецеденты долгих переговорных процессов по вступлению включают Турцию и Северную Македонию, которые остаются кандидатами годами, в то время как Хорватия стала последним новым членом в 2013 году после десяти лет переговоров.


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    7 марта 2025, 15:56 • Новости дня
    Каллас обсудила с Украиной поставки оружия ЕС

    Каллас и Умеров обсудили европейские поставки оружия для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела встречу с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, на которой обсуждались планы по увеличению поставок вооружений из Европы на фоне недавнего саммита ЕС.

    Как пишет РИА «Новости», глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела в пятницу встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. На встрече обсуждались планы по увеличению европейских военных поставок для Украины. Каллас отметила, что ЕС знает о потребностях Украины в области обороны и намерен наращивать производство оружия для ускорения поставок.

    Накануне на саммите ЕС лидеры стран не смогли согласовать инициативу по военной помощи Киеву на 2025 год. Лишь 26 из 27 стран, за исключением Венгрии, утвердили выводы, поддерживающие намерение отдельных государств увеличить поддержку Украины.

    Каллас подчеркнула, что встреча с украинским коллегой прошла продуктивно, и ЕС готов продолжать сотрудничество с Украиной для обеспечения необходимой оборонной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Прибалтике растет неприкрытая ненависть к президенту США Дональду Трампу, которого местные элиты обвиняют в «предательстве Украины».

    Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность, а премьер Италии Джорджа Мелони предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину, но политолог Александр Рар считает, что в здравом уме вряд ли в Европе кто-либо поддержит эту идею.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности.

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    8 марта 2025, 15:38 • Новости дня
    NYT: Трамп преподнес России подарок, отвернувшись от Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США преподнес подарок Москве, отстранившись от Европы, что вызвало шок в Европейском союзе из-за необходимости перевооружения, сообщила The New York Times.

    Газета пишет, что на протяжении десятилетий Советский Союз «пытался отделить» США от Европы, таким образом, отстранившись от ЕС, президент США за несколько недель преподнес Москве подарок, передает РИА «Новости»,

    В публикации отмечается, что политики в Европе находятся в шоке, поскольку континент оказался перед колоссальной задачей по перевооружению.

    Ранее американский лидер заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    8 марта 2025, 12:45 • Новости дня
    Telegraph: Трамп планирует отправить 35 тыс. военных в Восточную Европу

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп обдумывает вывод 35 тыс. американских военных из Германии и их переброску в Венгрию и другие страны Восточной Европы, чтобы укрепить свое влияние в регионе, пишет Telegraph.

    По данным издания, Трамп рассматривает возможность вывода 35 тыс. американских военных из Германии и отправку их в Восточную Европу, включая Венгрию, передает РИА «Новости».

    Источники отметили, что этот шаг может негативно сказаться на отношениях США и Европы.

    По информации издания, Трампа раздражает политика Европы, которая, по его мнению, способствует эскалации военных конфликтов.

    Этот фактор побуждает американского президента рассматривать решение о переброске войск. В настоящий момент около 160 тыс. американских военных уже размещены в различных странах мира.

    Эксперты считают, что возможная передислокация войск может усилить напряженность в отношениях между США и европейскими союзниками, поскольку это может восприниматься как давление на страны НАТО с целью усиления их оборонительных обязательств.

    Ранее власти США приняли решение о переброске мотопехотной бригады Stryker и авиационного батальона на границу с Мексикой для усиления контроля.

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    7 марта 2025, 14:17 • Новости дня
    Эрдоган пообещал поддержку ВПК Турции в укреплении оборонной сферы Евросоюза

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность военно-промышленного комплекса страны к сотрудничеству с ЕС в сфере укрепления европейской оборонной промышленности и безопасности.

    Эрдоган заявил о готовности турецкого военно-промышленного комплекса внести вклад в развитие оборонной промышленности Евросоюза, передает ТАСС.

    Говоря в ходе видеоконференции с главой Евросовета и партнерами ЕС, он отметил важность сохранения трансатлантических связей и получения поддержки от союзников, включая США.

    Эрдоган подчеркнул, что турецкая оборонная промышленность, оснащенная передовыми технологиями, готова усилить европейскую оборонную сферу.

    Турецкий лидер также высказался за участие Турции в программах ЕС по реконструкции и восстановлению Украины, отметив, что программы европейской оборонной промышленности должны быть открыты для всех союзников Европы.

    Кроме того, Эрдоган подтвердил поддержку Турцией срочного прекращения огня на Украине. Он заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность и независимость Украины и выделяет важность дипломатической основы для переговоров между сторонами конфликта.

    В конце февраля Турция опровергла готовность отправить своих военных на Украину. Также Эрдоган выразил надежду на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине в 2025 году, заявив о намерениях приложить все усилия для обеспечения справедливого мира.

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    9 марта 2025, 11:56 • Новости дня
    Глава разведки Германии заявил о намерении России испытать единство Запада

    Бруно Каль заявил о намерении России проверить единство Запада и НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль выразил опасения, что Россия может испытать единство Запада, проверив статью 5 Североатлантического договора, которая предполагает коллективную защиту в случае нападения.

    Как передает РБК, глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия намерена проверить единство Запада. По его словам, Москва может стремиться проверить надежность статьи 5 Североатлантического договора, которая рассматривает нападение на одного из союзников как нападение на всех членов альянса.

    Каль выразил надежду, что подобный сценарий останется лишь предположением и Запад не окажется в затруднительном положении. «Мы очень надеемся, что это неправда и что мы не окажемся в затруднительном положении, когда это будет проверено», – сказал Каль.

    Он также отметил, что если конфликт на Украине завершится раньше 2029 или 2030 года, Россия сможет использовать свои ресурсы для создания угрозы Европе. По его словам, это может существенно повлиять на стабильность региона и безопасности стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал бредом заявления Запада о намерении России «напасть на НАТО». Немцев пугают «войной с Россией», чтобы усилить антироссийские настроения и оправдать военные расходы. Запад создает миф о скором «нападении России» для поддержания напряженности и мобилизации своих союзников.

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    9 марта 2025, 03:20 • Новости дня
    Евросоюз осудил нападения на сирийские силы безопасности

    ЕС обвинил сторонников Асада в нападениях на силы переходного правительства Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Евросоюз осудил нападения на сирийские силы безопасности, предположительно совершенные сторонниками экс-президента Башара Асада, и призвал к защите гражданского населения страны.

    Евросоюз резко осудил недавние нападения на силы безопасности переходного сирийского правительства. Как сообщает ТАСС, эти нападения были приписаны сторонникам бывшего президента Сирии Башара Асада. В заявлении европейской внешнеполитической службы говорится, что насилие против гражданских лиц недопустимо, и они должны быть защищены при любых обстоятельствах в соответствии с международным гуманитарным правом.

    Кроме того, ЕС призвал все внешние силы соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Это заявление было сделано на фоне эскалации конфликта в сирийских провинциях Латакия и Тартус, где в минувшую пятницу произошли ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске.

    В ответ на эти события в Латакии и Тартусе были введены дополнительные армейские и полицейские подразделения, а также использованы боевые вертолеты. Власти ввели комендантский час для урегулирования ситуации. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал мятежников сложить оружие, а Минобороны объявило о закрытии дорог, ведущих к прибрежным районам страны.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений.

    в восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор.

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    10 марта 2025, 09:58 • Новости дня
    Рособоронэкспорт: Западная Европа потеряла Россию как партнера

    Рособоронэкспорт: Западная Европа больше не сможет сотрудничать с России по экспорту вооружений

    Tекст: Вера Басилая

    Западная Европа и ее оборонно-промышленный комплекс утратили Россию в качестве партнера по экспорту вооружений, заявили в Рособоронэкспорте.

    В компании Рособоронэкспорт заявили, что Западная Европа и ее оборонно-промышленный комплекс окончательно утратили Россию в качестве партнера по экспорту вооружений, передает ТАСС.

    Это заявление стало реакцией на доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о состоянии мировой торговли вооружениями.

    По словам представителей Рособоронэкспорта, западные аналитики из SIPRI ошибочно оценили ситуацию, заявляя, что Россия потеряла долю рынка. На самом деле Западная Европа сама лишилась надежного партнера в лице России.

    «Россия научилась все делать сама и перестала зависеть от крайне ненадежных и политически мотивированных поставщиков», – подчеркнули в Рособоронэкспорте.

    СИПРИ сообщил, что европейский военный импорт за период с 2020 по 2024 годы увеличился на 155% по сравнению с предыдущим периодом.

    Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что несколько десятков российских образцов вооружений, включая дрон «Ланцет-Э» и «Панцирь-СМД-Е», получили право на экспорт в 2024 году.

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    8 марта 2025, 12:23 • Новости дня
    Эксперт заявил о нехватке возможностей Европы для замены помощи США Украине

    Эксперт заявил о нехватке технических возможностей Европы для замены помощи США Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик в интервью немецкой газете Welt отметил недостаток технических возможностей Европы для самостоятельного обеспечения Украины в контексте приостановки помощи США.

    Он высказал мнение, что Европа не имеет достаточных технических возможностей для замены помощи, которую США предоставляют Украине, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Шуларик подчеркнул, что увеличение поддержки Украины не стало бы экономической проблемой для Европы, но она не способна производить такие высокотехнологичные системы, как комплексы Patriot или спутниковые системы Starlink.

    Он отметил, что ЕС необходимо устранить пробелы в собственных возможностях.

    Шуларик также призвал к инвестициям в развитие современных систем вооружений, чтобы Европа не отставала от США и Китая.

    Он подчеркнул, что европейцам не хватает возможностей для надежной самозащиты и предотвращения возможных нападений без участия США, особенно в таких областях как спутниковая разведка и ракеты большой дальности.

    Ранее американский лидер заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    8 марта 2025, 16:40 • Новости дня
    Австралия выразила готовность помочь коалиции «гарантов мира» на Украине

    Стармер сообщил о готовности Австралии помочь коалиции «гарантов мира» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о готовности Австралии участвовать в коалиции стран, намеренных обеспечить «гарантии мира» на Украине в рамках обсуждений с премьером Австралии Энтони Альбанезе.

    В заявлении, распространенном премьерской канцелярией по итогам разговора между Стармером и главой австралийского правительства Энтони Альбанезе, говорится, что Австралия готова поддержать коалицию стран, стремящихся обеспечить мир на Украине, передает ТАСС.

    Кроме того, Стармер и Альбанезе обсудили предстоящую встречу министров обороны, которая должна пройти 11 марта в Париже. Во время этой встречи главы оборонных ведомств стран-участниц рассмотрят возможность направления миротворческих сил на Украину.

    Лидеры также обсудили важность партнерства в рамках военного блока AUKUS, который включает Великобританию, Австралию и Соединенные Штаты. Стороны отметили значимость дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности.

    Ранее Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

    Посол России Юрий Филатов сообщил, что ирландские власти хотят направлять миротворцев за рубеж без одобрения Совета Безопасности ООН.

    На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Эксперты объяснили неприемлемость размещения контингента ЕС на Украине для России.

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