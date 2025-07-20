Tекст: Ирма Каплан

«Если мы говорим об успехах наших войск в зоне проведения специальной военной операции, то если мы говорим по-старому – это южнодонецкое направление, но сейчас это все утрачивает смысл, поскольку здесь уже присутствует Запорожская область и Днепропетровская область. Именно этот стык – ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей – был самым успешным у наших войск в текущую неделю», – сказал он ТАСС.

Марочко добавил, что сильные потери у ВСУ отмечены у Петровского (украинское название Грековка) и на западных окраинах Белогоровки ЛНР.

«Это два ключевых населенных пункта – район Петровского и западные окраины Белогоровки. <…> Это в зоне ответственности западной группировки войск», – уточнил он.

Кроме того, ВС России бьют по дислоцированным в Новогригоровке (украинское название Новоегоровка), хотя в этом поселении «украинские боевики имеют некие тактические возможности», позволяет им нести не такие масштабные потери, как в вышеназванных пунктах, отметил Марочко.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ по указке Киева выставило многочисленные блокпосты и заградотряды вокруг Купянска Харьковской области, чтобы предотвратить дезертирство в рядах солдат.