Военный эксперт рассказал, как ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами

Марочко: ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами против дезертирства

Tекст: Ирма Каплан

«Факты дезертирств в Купянске присутствуют, как и на всей линии боевого соприкосновения, но здесь ситуация осложняется тем, что весь населенный пункт опоясан своеобразными блокпостами, заградотрядами. Действительно, очень тщательно контролируется передвижение военнослужащих в Купянске», – рассказал он ТАСС.

По словам Марочко, тактика работает эффективно, так как бежать тем, кого насильно мобилизовали или закинули в Купянск, практически невозможно.

«Абсолютно везде стоят шлагбаумы и выйти из этого населенного пункта практически невозможно», – добавил он.

Напомним, днем ранее Марочко сообщал, что пункты управления украинскими войсками перенесли за пределы Купянска и почти все офицеры были выведены из города.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска начали замыкать котел у Купянска. ВС России сообщали, что готовили ВСУ окружение под Купянском.

Бойцы Вооруженных сил России разбили подразделения ВСУ под Купянском, сообщил 17 июля глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.