Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Военный эксперт рассказал, как ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами
Марочко: ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами против дезертирства
Командование ВСУ по указке Киева выставило многочисленные блокпосты и заградотряды вокруг Купянска Харьковской области, чтобы предотвратить дезертирство в рядах солдат, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Факты дезертирств в Купянске присутствуют, как и на всей линии боевого соприкосновения, но здесь ситуация осложняется тем, что весь населенный пункт опоясан своеобразными блокпостами, заградотрядами. Действительно, очень тщательно контролируется передвижение военнослужащих в Купянске», – рассказал он ТАСС.
По словам Марочко, тактика работает эффективно, так как бежать тем, кого насильно мобилизовали или закинули в Купянск, практически невозможно.
«Абсолютно везде стоят шлагбаумы и выйти из этого населенного пункта практически невозможно», – добавил он.
Напомним, днем ранее Марочко сообщал, что пункты управления украинскими войсками перенесли за пределы Купянска и почти все офицеры были выведены из города.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска начали замыкать котел у Купянска. ВС России сообщали, что готовили ВСУ окружение под Купянском.
Бойцы Вооруженных сил России разбили подразделения ВСУ под Купянском, сообщил 17 июля глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.