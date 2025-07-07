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    7 июля 2025, 11:20 • Общество

    Как Россия готовит ВСУ окружение под Купянском

    Как Россия готовит ВСУ окружение под Купянском
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Крохотная деревня Соболевка оказалась имеющей важнейшее значение для подготовки к освобождению ключевого города-крепости ВСУ в Харьковской области – Купянска. Почему такое произошло, как российские войска готовят окружение всей купянской группировки противника – и какие направления откроются при дальнейшем наступлении на позиции ВСУ?

    Министерство обороны России подтвердило факт освобождения подразделениями группировки войск (ГВ) «Запад» Соболевки в Купянском районе Харьковской области. Это небольшая деревня к западу от районного центра Купянск, по данным от 2001 года ее население составляло 80 человек. В январе 2024 года в силу начавшегося наступления наших войск украинская администрация объявила обязательную эвакуацию из Соболевки и близлежащих населенных пунктов. То есть с высокой вероятностью в настоящий момент население в деревне отсутствует.

    Чем же так важен этот крохотный населенный пункт, превращенный неприятелем в один из опорников? Его занятие, после освобождения накануне села Московки, знаменует заметное ускорение охвата Купянска с западной стороны. Фактически можно говорить о полуокружении города.

    Соболевка вплотную примыкает к окраинам Купянска, но что особенно важно, находится совсем рядом с трассой Н-26 Купянск – Чугуев, являющийся на сегодняшний день главным логистическим каналом. И это открывает нашим войскам возможности для полного огневого контроля этой дороги.

    «Наши бойцы постепенно перерезают логистические артерии противника, тем самым беря в окружение купянскую группировку врага», – говорит об этом глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

    Купянск, второй по значению город Харьковской области, расположенный в 100 км от Харькова и в 60 км от Белгородской области, был освобожден нашими войсками весной 2022 года. В ходе осеннего контрнаступления ВСУ того же года был захвачен неприятелем.

    Купянск, разделенный на две части рекой Оскол, является важным логистическим хабом, где находится крупный железнодорожный узел. В силу своего положения город являлся важным логистическим центром ВСУ, в частности, выполнял функции тыловой базы для действий неприятеля против Белгородской области.

    Но еще большее значение Купянск имеет как укрепленный район, защищающий подступы как к Харькову, так и к Балаклее, Изюму и Краматорску.

    Операцию по освобождению Купянска наши войска начали летом 2023 года, значительно продвинувшись к городу. Однако в силу меняющейся обстановки и коррекции планов командования возникали позиционные паузы, наступательные действия ВС РФ на этом направлении замедлялись. Сейчас, как мы видим, наступление возобновлено в полном объеме.

    ВСУ готовят Купянск к обороне с момента его захвата в 2022 году, намереваясь превратить его в «фестунг» (город-крепость, сковывающий наступление неприятеля). Особую интенсивность эти работы приобрели в последние месяцы.

    В городе планируют вести уличные бои, в домах оборудуются снайперские позиции, огневые точки, создаются запасы боеприпасов, воды, продуктов, которые должны позволить опорникам держаться длительное время даже в окружении. Есть информация, что в городе действуют немецкие саперы, они оборудуют минные ловушки и минируют значимые здания и объекты инфраструктуры.

    Впрочем, далеко не факт, что наши войска будут осуществлять лобовой штурм города, чреватый большими потерями и еще большими разрушениями.

    Есть сведения, что российские войска уже форсировали Оскол южнее Купянска, на участке до его впадения в водохранилище. Плацдарм на левом берегу реки, еще удерживаемый украинскими формированиями, находится под нашим непрерывным огневым воздействием и довольно быстро сокращается. На днях были уничтожены паромные переправы у Купянска-Узловой и Ковшаровки, по которым шло его снабжение.

    Если в ближайшее время будет освобождена Благодатовка, находящаяся восточнее Соболевки, то у наших войск появится возможность нанести отрезающий фланговый удар и взять Купянск уже в полное окружение. И если часть наших войск останется блокировать Купянск и осуществлять его постепенную зачистку, группировка войск «Запад» продолжит наступление в одну или несколько сторон «Купянского цветка».

    Так, взятие или блокирование города открывает возможности для движения в сторону Чугуева, открывает дорогу на Изюм и Балаклею, а потом и на Барвенково. Это, в свою очередь, делает возможным наступление с севера на Краматорско-Славянский оперативно-тактический район, а также создание плацдарма для последующего блокирования Харькова с юга.

    Однако первоочередным шагом ГВ «Запад», скорее всего, будет наступление по трассе Н-26 на Шевченково. Туда же вдоль Печенежского водохранилища могут двинуться на соединение наши войска от Волчанска, осуществляя таким образом широкий охват значительной части Харьковского приграничья. В случае удачи данного маневра находящиеся в данном районе украинские формирования будут отсечены.

    Подобные возможности не являются секретом для противника. Прекрасно понимая, что план «Купянск-фестунг» может не сработать, ВСУ готовят «план Б», пытаясь на трассе Купянск – Чугуев, в районе бывшего учебного аэродрома, выстроить новую линию обороны, чтобы блокировать самую короткую дорогу на Харьков. Кроме того, в район Купянска ВСУ спешно перебрасывают подразделения дроноводов, надеясь с их помощью замедлить продвижение наших войск. Однако едва ли эти шаги сумеют серьезно замедлить наше наступление.

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