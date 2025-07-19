Марочко: ВСУ вывели из Купянска офицеров и убрали пункты управления

Tекст: Ирма Каплан

«Если мы говорим про Купянск: по моей информации пункты управления же перенесены за пределы населенного пункта. То есть офицеры себя таким образом обезопасили. По сути, сейчас в Купянске офицеры практически не присутствуют», – сказал он ТАСС.

По словам Марочко, эвакуация офицеров ВСУ, однако, не означает, что противник оставил город. Следуя тактике НАТО, офицеры ВСУ таким образом решили себя обезопасить, оставив на передовой рядовой состав, добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска начали замыкать котел у Купянска. ВС России готовили ВСУ окружение под Купянском.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Вооруженных сил России разбили подразделения ВСУ под Купянском, сообщил 17 июля глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.







