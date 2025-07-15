Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Российские войска начали замыкать котел у Купянска
Ганчев сообщил о готовности наступления российских войск на Купянск
Окружение украинских подразделений у Купянска завершено, российские военные готовят плацдарм для наступления на город, а ВСУ оказались в безвыходном положении.
Российские войска берут в окружение город Купянск в Харьковской области, подразделения ВСУ оказались фактически заблокированы, передает ТАСС. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация для украинской группировки в районе города стала патовой.
По его словам, «наши вооруженные силы замыкают котел, линия фронта расширяется». Ганчев отметил, что плацдарм для прямого наступления на Купянск практически готов, операция может начаться в ближайшее время. Ганчев подчеркнул, что бойцы ВСУ, находящиеся в окружении, могут либо сдаться в плен, либо быть уничтожены: «Скорее всего, они действительно или попадут в окружение, в лучшем случае сдадутся в плен, либо будут уничтожены».
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировки «Юг» и «Восток» освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике.
Авиационный удар по временной базе украинских военных под Купянском уничтожил десятки солдат и технику противника. Российские войска на Купянском направлении ежедневно освобождают по два-три населенных пункта в Харьковской области.