Омбудсмен сообщила об отказе Украины принять депортированных военнопленных

Омбудсмен Колесник сообщила об отказе Украины принять депортированных военнопленных

Tекст: Вера Басилая

Украинские власти отказываются принять из России около 90 своих граждан, включая военнопленных и гражданских заключенных, сообщает ТАСС.

По словам омбудсмена ВГА Харьковской области Виктории Колесник-Лавинской, эти люди находятся на нейтральной территории между пунктом пропуска «Верхний Ларс» и Грузией, потому что Киев не предоставил гарантий для их транзита.

Колесник-Лавинская уточнила, что среди депортированных есть жители Харьковской области, многие из которых сначала перешли на сторону России, сдались в плен, но не захотели возвращаться на Украину и отказались получать российские паспорта. Ряд из них ранее уже отбыли наказание в российских тюрьмах за теракты и пособничество, но после амнистии отказались принимать гражданство России, в результате чего были депортированы.

По существующим договоренностям, Украина должна была забрать этих граждан на пункте пропуска через Грузию, однако страна их юридически не оформляет и не принимает. Грузия, со своей стороны, также отказывается разрешать транзит, если Украина не заберет своих граждан, а Молдавия с июля закрыла гуманитарный коридор из-за опасений наплыва мигрантов.

Омбудсмен подчеркнула, что украинцы вынуждены находиться на нейтральной территории в тяжелых условиях – в сыром подвале без окон и вентиляции.

Доступ к магазинам для этих людей закрыт, а еда и вода, предоставляемые волонтерами и Красным Крестом, крайне ограничены. По ее словам, 21 июля один из находящихся там людей совершил самоубийство. Омбудсмен добавила, что Киев затягивает оформление и выдачу документов, используя ситуацию как политический инструмент.

Ранее российская сторона предложила осуществить обмен не менее 1200 военнопленных с обеих сторон.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Украина вынуждена принимать тела своих погибших.