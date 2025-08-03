Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.10768 комментариев
Пожар на нефтебазе в Сочи полностью потушен
Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи полностью ликвидирован, сообщил глава курорта Андрей Прошунин.
«На нефтебазе в Адлерском районе зафиксирована полная ликвидация горения, пожар цистерны с топливом потушен», – написал он в своем Telegram-канале.
По информации оперативного штаба Краснодарского края, возгорание удалось полностью потушить к 16:00 по московскому времени. Во время тушения сотрудники МЧС применяли «пенную атаку», чтобы полностью исключить риск дальнейшего тления топлива.
В ликвидации пожара участвовали 90 спасателей МЧС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Прошунин сообщал об угрозе атаки беспилотников. Позднее стало известно, что в Адлерском районе Сочи после атаки БПЛА на территории нефтебазы произошло возгорание резервуара с топливом. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что возгорание на нефтебазе в Адлерском районе Сочи удалось локализовать.