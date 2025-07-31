Зеленский признал прорыв российских войск в центр Красноармейска

Tекст: Вера Басилая

Зеленский признал проникновение российских войск в Красноармейск (украинское название – Покровск) в Донецкой народной республике, передает Lenta.ru. По его словам, «российские диверсионно-разведывательные группы» прорвались в город, а также в соседнее Доброполье, но ВСУ якобы продолжают держать оборону и отбивают атаки.

По сведениям украинских военных, проникновение российских военных в Красноармейск произошло еще 20 июля.

31 июля появились сообщения о том, что в центр Красноармейска вошли полноценные боевые подразделения российских войск. Об этом сообщили в Telegram-канале «Иди и смотри».

Ранее в Британии заявили, что украинские военные больше не рассчитывают удержать Красноармейск.

Сообщалось, что большинство командиров ВСУ покинули Красноармейск.

В Минобороны сообщили, что штурмовики группировки войск «Центр» овладели укрепленными районами ВСУ на подступах к Красноармейску.