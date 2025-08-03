Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.3 комментария
Троих приезжих из Нижнего Тагила задержали за съемку на фоне пожара в Сочи
В воскресенье в ходе мониторинга сети интернет полицейские в Сочи выявили видеозапись, на которой запечатлены две девушки снимающие видео на фоне возгорания Сочи, сообщили в УМВД по Краснодарскому краю.
Чуть позже в ведомстве сообщили, что полицейским удалось задержать троих приезжих за съемку на фоне возгорания.
«Сотрудники УВД по городу Сочи совместно с коллегами из федеральной территории «Сириус» установили и задержали героев скандального видеоролика, снятого сегодня на фоне пожара. Трое молодых людей ( 19, 20, 21 лет) оказались приезжими из Нижнего Тагила», – сообщили правоохранители в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что в отношении 20-летней девушки, снимавшей видео, составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП России.
Кроме того, по факту произошедшего проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение в рамках законодательства.
Полиция Кубани призвала граждан ответственно относиться к контенту, который они публикуют в соцсетях, и напоминает о недопустимости съемок вблизи мест ЧС, если это мешает работе экстренных служб или нарушает закон, напомнили полицейские.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал об угрозе атаки беспилотников. Позднее стало известно, что в Адлерском районе Сочи после атаки БПЛА на территории нефтебазы произошло возгорание резервуара с топливом. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что возгорание на нефтебазе в Адлерском районе Сочи удалось локализовать, а затем полностью ликвидировать.