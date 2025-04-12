Проведите маленький эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и обычно мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что вообще-то он был работорговцем.0 комментариев
Румынские чиновники открыли каналы связи с США после критики
Румынские власти предприняли попытку наладить контакты с администрацией Трампа, открыв новые каналы связи после критики вице-президента Джей Ди Вэнса, который раскритиковал аннулирование итогов президентских выборов в Румынии, , передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Румынские чиновники предприняли попытки наладить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Блумберг. Это произошло после критики со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса, который выразил недовольство аннулированием итогов президентских выборов в Румынии.
По данным источников Блумберг, румынские власти организовали кампанию, направленную на убеждение американского руководства, что Джеорджеску не является подходящим союзником для нынешней администрации США. Румынские чиновники, в частности, пытались донести до Вэнса, что Джеорджеску называл его «вирусом».
Бухарест также обратился за поддержкой к влиятельным членам румынской диаспоры в США. Среди них бизнесмен Драгош Спринчанэ, который ранее заявлял о необходимости игнорирования нынешнего проукраинского курса Бухареста. Как сообщается, Спринчанэ согласился помочь властям Румынии в их кампании по налаживанию контактов.
Румынские чиновники сохраняют осторожный оптимизм относительно успеха своих усилий, направленных на укрепление связей с США, однако пока не дают окончательных прогнозов по этому вопросу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России вызвал временного поверенного Румынии, чтобы обсудить вопросы, связанные с высылкой российских дипломатов. Как сообщалось, Россия выслала военного атташе Румынии и его заместителя в ответ на действия Бухареста. Российская сторона ответила на объявление персонами нон грата российского военного атташе и его заместителя румынскими властями.