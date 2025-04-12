Tекст: Дмитрий Зубарев

Румынские чиновники предприняли попытки наладить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Блумберг. Это произошло после критики со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса, который выразил недовольство аннулированием итогов президентских выборов в Румынии.

По данным источников Блумберг, румынские власти организовали кампанию, направленную на убеждение американского руководства, что Джеорджеску не является подходящим союзником для нынешней администрации США. Румынские чиновники, в частности, пытались донести до Вэнса, что Джеорджеску называл его «вирусом».

Бухарест также обратился за поддержкой к влиятельным членам румынской диаспоры в США. Среди них бизнесмен Драгош Спринчанэ, который ранее заявлял о необходимости игнорирования нынешнего проукраинского курса Бухареста. Как сообщается, Спринчанэ согласился помочь властям Румынии в их кампании по налаживанию контактов.

Румынские чиновники сохраняют осторожный оптимизм относительно успеха своих усилий, направленных на укрепление связей с США, однако пока не дают окончательных прогнозов по этому вопросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России вызвал временного поверенного Румынии, чтобы обсудить вопросы, связанные с высылкой российских дипломатов. Как сообщалось, Россия выслала военного атташе Румынии и его заместителя в ответ на действия Бухареста. Российская сторона ответила на объявление персонами нон грата российского военного атташе и его заместителя румынскими властями.