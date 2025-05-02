Боуз связал депортацию из Румынии с требованием Евросоюза

Tекст: Алексей Дегтярев

«Я прилетел в страну совершенно легально, чтобы выполнять свою работу, и это действительно потрясает, но потрясает уже не столь сильно в контексте происходящего сейчас в Евросоюзе в более широком масштабе, особенно в Румынии, о чем я как раз очень открыто заявляю», – приводит слова Боуза RT.

По его словам, требование о депортации из Румынии пришло из Брюсселя, а не из Бухареста.

Напомним, Боуза задержали после прибытия в Бухарест, после чего депортировали из страны.