    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    9 сентября 2025, 22:05 • В мире

    Убийство украинки доказывает равнодушие США к Украине

    Убийство украинки доказывает равнодушие США к Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы», провозгласил президент США Дональд Трамп. Он имел в виду трагедию, разыгравшуюся в Северной Каролине: черный сумасшедший зарезал украинскую беженку. Почему же целый пласт американских элит, СМИ и даже украинские власти оказались равнодушны к этому преступлению?

    Нужно защищать украинцев. Именно этот лозунг сейчас является одним из наиболее популярных на Западе. Основываясь на нем, страны Европы и Северной Америки выделяют миллиарды долларов на помощь киевскому режиму.

    Однако всем очевидно, что поддержка украинцев является лишь поводом для политической борьбы. Борьбы с Россией на внешней арене – и борьбы со своими оппонентами во внутренней политике. Украинцы как таковые Западу совершенно не интересны, более того, их жизни не имеют значения. И это в очередной раз доказало убийство украинской беженки в городе Шарлотт, что в Северной Каролине.

    Трагедия произошла вечером 22 августа, когда 23-летняя Ирина Заруцкая вечером зашла в легкое метро и села в кресло. За ней в этот момент сидел шизофреник и рецидивист Декарлос Браун – младший, который, судя по его мимике, находился под какими-то веществами или галлюцинациями. Он достал из кармана нож и, перегнувшись через сиденье, несколько раз ударил им девушку. Затем спокойно ушел. Сама Ирина скончалась на месте, а преступника через какое-то время арестовали.

    Казалось бы – чудовищное, показательное преступление. Жертвой стала представительница страны, которую так горячо защищают США и весь коллективный Запад. Но нет – убийство не стало мгновенной сенсацией. Более того, местные СМИ, подконтрольные правящей в Северной Каролине Демократической партии, упорно замалчивали инцидент. Общественность узнала о нем лишь 5 сентября – то есть почти через две недели – лишь потому, что один из крупных американских телеканалов показал видео этого убийства. Видео, которое демократы тоже хотели изъять – но не успели.

    И лишь после этого местные власти стали оправдываться. Но оправдываться так, чтобы не возмутить черных активистов и либералов. Тех, кто на одной из краудфандинговых платформ даже начал сбор денег для защиты Декарлоса Брауна, которого, мол, бросили на произвол судьбы общественные структуры (после скандала сборы все же были остановлены).

    Так, 8 сентября выступил губернатор Северной Каролины Джош Стейн. «Я ошеломлен кадрами ее убийства. Нам нужно больше правоохранителей на местах, чтобы обезопасить людей. Вот почему мой бюджет предполагает увеличение финансирования для того, чтобы пополнить ряды полиции хорошо обученными полицейскими», – заявил он. Ничего не сказав ни про уровень преступности среди черных, ни про ужесточение наказания для самих преступников.

    Еще более «травоядным» было выступление мэра города Шарлотт, еще одной представительницы Демократической партии Ви Лайлс. «У меня, как и у многих из вас, разбито сердце. И я размышляю о том, как должна выглядеть безопасность в нашем городе. Я намерена сделать все для того, чтобы мы защитили наших жителей, а Шарлотт оставался местом, где всем безопасно», – заявила она. По ее словам, «нужно найти какое-то решение в отношении рецидивистов, которые не несут ответственности за свои действия, а также тех, кто не может получить помощь в лечении умственных расстройств и кому позволено разгуливать на улицах».

    Реакция же консервативных СМИ и Республиканской партии была куда более жесткой. Жесткой – и направленной на резкую критику демократов, которых они фактически обвинили в убийстве Заруцкой.

    «Политика демократов по отлову и выпуску варваров и дикарей является актом терроризма против американского народа», – говорит замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики и внутренней безопасности Стивен Миллер. По его словам, Демократическая партия на всех уровнях – судьи, политики, ученые, некоммерческие организации – выстроена вокруг защиты и покровительства преступников, чудовищ и извращенцев.

    Действительно, в электоральном плане Демпартия полагается на левых избирателей, а также представителей этнических меньшинств. Поэтому позиция чернокожего сообщества для нее куда важнее, чем жизни белого среднего класса – не говоря уже о какой-то там беженки с Украины.

    С аналогичной позицией выступил и президент США.

    «Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму. И где же возмущение со стороны ведущих СМИ по поводу этой трагедии?»,

    – заявил Дональд Трамп.

    И заодно призвал проголосовать на выборах в Сенат от этого штата за своего сторонника Майкла Уотли, который «не позволит этому повториться». «Северной Каролине и каждому штату нужны закон и порядок, и только республиканцы могут это обеспечить», – заявил хозяин Белого дома.

    Соперником Уотли на выборах является бывший губернатор Северной Каролины Рой Купер, при котором, по мнению республиканцев, как раз и расцвела преступность. В частности, потому, что тот создал специальную структуру по обеспечению «расового равенства в уголовном правосудии» – то есть, проще говоря, по предоставлению чернокожим поблажек в суде. И абсолютно не скрывал того, что эта структура создается под влиянием BLM.

    При этом все прекрасно понимали, что львиная доля чернокожих оказываются в тюрьме не потому, что в отношении них действует какой-то расизм, а потому, что они преступники.

    Американский правый политический журналист Бенни Джонсон привел показательную статистику. Согласно ей, чернокожие составляют сейчас 6% всего населения США, но при этом на их долю приходится 51% всех убийств. Они в девять раз чаще совершают насильственные преступления, чем остальное население США. И главной причиной этого, по его мнению, являются тяжелые социально-экономические условия, в которых растут негры – в частности то, что более 60% черных детей растут без отцов.

    Некоторые представители республиканцев уже предлагают переходить от критики к карательным мерам против либералов в системе юстиции. «Я намерен предложить законопроект, который введет ответственность для судей, выпускающих жестоких рецидивистов для совершения ими новых преступлений. Легко отпускать преступников, когда ты находишься под защитой вооруженных приставов. Другим из нас не так везет», – говорит конгрессмен от Флориды Ренди Файн.

    С аналогичной идеей выступил и Илон Маск, предложив заклеймить позором как выпускающих преступников судей, так и тех, кто финансировал их предвыборные кампании. То есть, проще говоря, различные леволиберальные группы. Которые, в свою очередь, тоже переводят убийство Заруцкой в политическую плоскость.

    Леволиберальные СМИ сейчас пишут о преступлении через призму того, что республиканцы используют его в охоте на ведьм. О судьбе самой украинской беженки при этом мало кто вспоминает.

    И если от американских СМИ этого можно не ждать, то украинские вроде как должны на этом сосредотачиваться. Писать об убийстве Заруцкой, раскрывать его подоплеку – а также подоплеку преступлений против украинских беженцев в других западных странах.

    Однако вместо этого украинские издания калькируют посты либеральных американских СМИ – тоже пишут о том, что Трамп использует убийство в политической борьбе. А киевский режим на политическом уровне эту тему вообще не поднимает – чтобы не злить американских партнеров. Иначе говоря, проблемы чернокожих даже сами украинские элиты волнуют больше, чем проблемы обычных украинцев и украинок.

    В итоге получается, что защищать украинцев не готов ни Вашингтон, ни Киев. Этим занимается сейчас лишь Москва, которая пытается избавить Украину от режима Владимира Зеленского.

