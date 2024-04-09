В Москве осудили совершавших ритуальные убийства сатанистов

Tекст: Алексей Дегтярев

Согласно версии следствия, Андрей Трегубенко и Ольга Большакова познакомились из-за общей симпатии к «религиозно-мистическому движению поклоняющихся Сатане», движение предполагало ритуалы с человеческими жертвоприношениями, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В июне 2016 года в ходе ритуала они убили девушку в Карелии. Для этого они обманом заманили ее в лес. У жертвы украли ценные вещи. Тело и орудие убийства поместили в заранее подготовленную яму и подожгли.

В августе Трегубенко и Большакова вступили в преступный сговор с Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Дерюгиной, после чего группа схожим образом провела еще одно ритуальное убийство. Мужчину убили в лесу у станции Приозерск в Ленобласти.

Тогда же в Балашихе Трегубенко в ходе конфликта со знакомым ударил его ножом в шею. Трегубенко, Большакова, Перевозчиков-Хмурый и Дерюгина в другой квартире провели ритуальный обряд с кровью убитого, остававшейся на ноже и руках Трегубенко.

В 2021 году в число подозреваемых попал Трегубенко. При обыске у него на квартире, где он жил с Большаковой, нашли крупную расфасованную партию наркотиков. Позже следствие установило всех фигурантов преступлений.

Трегубенко приговорили к пожизненному сроку, Дерюгину и Перевозчикова-Хмурого – к 13 и 15 годам лишения свободы соответственно. Большакову осудили ранее.

В 2021 году Большакову задерживали по делу о незаконном обороте наркотиков.