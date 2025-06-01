Детский омбудсмен Львова-Белова встретилась с воссоединившимися семьями

Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства проводилась с 1 июля 2024 года по поручению президента России Владимира Путина, сообщается на сайте омбудсмена.

Команда экспертов проверяла учреждения по всей стране, изучая ситуации, где было возможно вернуть детей в семьи. Львова-Белова лично посетила 51 регион, встречалась с главами регионов и ведомств, проводила приемы граждан и оказывала помощь в вопросах возвращения детей домой.

В результате более 7 тыс. детей, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации, обрели семейное окружение, а непосредственно во время инспекции – свыше 5 тыс. детей. 10 семей из разных регионов приехали в Москву для участия в культурной программе и личной встрече с уполномоченным.

По словам Львовой-Беловой, главная цель встречи – понять, как живут семьи после воссоединения и нужна ли им дополнительная поддержка.

«Мне было важно встретиться, поговорить по душам, узнать, как они живут, нужна ли какая помощь и поддержка», – подчеркнула она.

Омбудсмен отметила, что в ходе инспекции выявилась проблема – родители опасаются обращаться за помощью. Львова-Белова призвала развивать семьесберегающие практики, чтобы своевременно поддерживать семьи, оказавшиеся в сложной ситуации.