Журова объяснила успехи российских юниоров на международных турнирах

Депутат Журова: Россия будет в топе благодаря спортивному резерву

Tекст: Татьяна Косолапова

Российские спортсмены в последние недели все чаще возвращаются с международных турниров с медалями, выступая под национальным флагом и с гимном. Пока основные успехи приходятся на юношеские и юниорские соревнования, тогда как со взрослым спортом сохраняются определенные сложности. Юношеская сборная России по футболу среди игроков не старше 15 лет разгромила команду Боснии и Герцеговины со счетом 7:0 в матче за 19-е место на чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане. До этого команда обыграла сверстников из Турции и Камеруна. Турнир стал первым с 2022 года официальным соревнованием под эгидой ФИФА, на котором россияне выступили с государственным флагом и гимном.



«Мы практически всегда были лидерами и побеждали во многих видах спорта. Этому есть основания. Основа нашей системы подготовки резерва заложена именно на государственном уровне. Практически во всех других странах это частные клубы и вложения родителей. Например, в Америке только 34% детей из небогатых семей имеют доступ к спорту, причем речь идет не о занятиях в школе для здоровья, а именно о спорте высших достижений», – говорит Журова.

По ее словам, в России этот процент другой. За рубежом государство зачастую не отправляет на чемпионаты даже юниоров, поэтому едет тот, кто нашел деньги, и это не всегда лучшие. В России же на соревнования всегда отправляются только лучшие, прошедшие через систему отбора, подчеркнула собеседница.

«Особенно сейчас все ребята, которые смогли выдержать, тренировались и не обращали внимания на то, что перспектив, может быть, не будет, выступают с двойным напором и двойной целеустремленностью. Они понимают, что им помогало государство и поддерживали родители. Кстати, мы выигрываем именно в тех видах спорта, где есть государственная поддержка и где для юниоров занятия практически бесплатные. У нас государство обеспечивает соревнования и сборы, а лучшим юниорам даже выплачиваются призовые. Такой системы подготовки резерва, как у нас, больше нет нигде в мире, даже в Китае она выстроена немного по-другому», – поясняет депутат.

Она отмечает, что молодых спортсменов поддерживают и регионы, финансируя в том числе региональные команды. Многие субъекты выплачивают юным атлетам гранты, а стран, где юниорам назначают небольшую стипендию на уровне губернаторского гранта как талантливой молодежи, в мире очень мало. При этом в фигурном катании и хоккее родители много вкладываются в детей, признала она. В теннисе также в основном помогают родители, и обеспечить там государственную поддержку, к сожалению, невозможно, но молодые теннисисты побеждают благодаря невероятному стремлению и таланту.

«А вот дальше начинаются сложности. Наша страна всегда делает с запасом и старается поддерживать не только самого талантливого спортсмена, но и других. За рубежом начинают вкладываться точно в какого-то уникального атлета, и туда подключаются все, и государство, и спонсоры. Это у них работает. У нас же спонсоры поддерживают только несколько видов спорта, далеко не все», – констатирует собеседница.

По ее словам, во взрослом возрасте конкуренция становится серьезнее, и такой подход делает соперников России сильнее. Речь не идет о футболе, хоккее и других игровых видах спорта, где у атлетов хорошие контракты и есть заинтересованность. Однако во многих «неденежных» видах найти спонсоров крайне сложно, и ребятам приходится надеяться только на государство, тогда как за рубежом к этому моменту подключаются и власти, и спонсоры, поясняет Журова.

«При этом мы все равно будем в топе, поэтому мы всегда и делали с запасом. Мы всегда называли это нашим спортивным резервом, и он у нас был и будет. Соперники тоже это видят и понимают, что сколько бы нас ни отстраняли, этот резерв у нас есть. В отличие от других у нас есть подушка безопасности в виде возможности для большого числа ребят подойти к спортивной форме. Они находят уникальных спортсменов и вкладываются в них, а мы стараемся, чтобы таких у нас было побольше, гарантированно», – подчеркивает эксперт.

Среди самых перспективных направлений она назвала единоборства, борьбу, плавание, художественную и спортивную гимнастику, бокс, фехтование и фигурное катание, где, по ее мнению, вопросов нет вовсе. Когда допустят хоккеистов, сильной будет и сборная по хоккею, что видно по КХЛ, добавила депутат. Перспективы есть также у теннисистов и в неолимпийских видах спорта, где Россия всегда была сильна, хотя информации о них меньше.

«Очень хорошо мы выступили на чемпионате по тяжелой атлетике, а теперь у нас будет чемпионат мира в Москве. Думаю, перспективные ребята, которые сейчас выигрывают на юниорских соревнованиях, как раз подойдут к взрослому чемпионату», – заключила Журова.

Ранее российская спортсменка Амина Танделова завоевала бронзу чемпионата мира по спортивной борьбе в Астане в весе до 62 кг, а победителем этого турнира стала россиянка Алина Касабиева. В мае Объединенный мир борьбы разрешил российским и белорусским атлетам выступать на международных соревнованиях без ограничений во всех возрастных категориях. Кроме того, российские дзюдоисты Яго Абуладзе и Марина Воробьева стали серебряным и бронзовым призерами турнира Большого шлема в Абу-Даби.