  • Новость часаУшаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

    36 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    36 комментариев
    6 октября 2026, 20:22 • Новости дня

    Сборная России обыграла Нигерию в первом тайме товарищеского матча

    Tекст: Дарья Григоренко

    В товарищеском матче, проходящем в Нижнем Новгороде, сборная России по футболу обыгрывает команду Нигерии со счетом 2:1 после первого тайма.

    Первые 45 минут встречи завершились преимуществом хозяев поля, передает ТАСС. На 10-й минуте счет в игре открыл нигерийский игрок Келечи Ихеаначо. В составе российской сборной ответными голами отметились Лечи Садулаев на 30-й минуте и Матвей Кисляк на 45-й.

    Результат этой встречи будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола, где Нигерия располагается на 26-й строчке, а Россия – на 35-й.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сборная России по футболу обыграла команду Намибии со счетом 6:0.

    В пятницу полузащитники Александр Головин и Максим Воробьев покинули расположение российской сборной.

    На прошлой неделе российские футболисты одержали победу над командой Ирана в Казани.

    3 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    Хорватские футболисты потерпели крупнейшее поражение в истории команды

    Сборная Хорватии проиграла Англии со счетом 0:7

    Tекст: Мария Иванова

    Сборная Англии обыграла команду Хорватии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций со счетом 7:0.

    Встреча группы 3 лиги A прошла в хорватской Риеке и завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:7. Авторами голов стали Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Энтони Гордон, Букайо Сака и Морган Роджерс, передает РИА «Новости».

    Сборная Хорватии потерпела крупнейшее поражение в своей истории, до этого команда проигрывала со счетом 0:6 испанцам в 2018 году.

    Капитан англичан Гарри Кейн забил свои десятый и одиннадцатый мячи за национальную команду в 2026 году и стал первым футболистом в истории сборной Англии, которому удалось преодолеть отметку в десять голов в трех разных календарных годах.

    Сборная Англии занимает второе место в своем квартете, уступая испанцам по личным встречам. Сборная Хорватии располагается на третьей строчке, опережая команду Чехии. В следующем матче 6 октября сборная Англии примет чехов, а команда Хорватии дома сыграет с испанцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле тренер Златко Далич покинул сборную Хорватии по футболу.

    Летом Хорватия обыграла Панаму на чемпионате мира.

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    3 октября 2026, 20:41 • Новости дня
    Сборная России по футболу обыграла команду Намибии со счетом 6:0

    Сборная России разгромила команду Намибии в Екатеринбурге со счетом 6:0

    Tекст: Мария Иванова

    Российские футболисты одержали победу над сборной Намибии в домашнем товарищеском матче в Екатеринбурге, встреча завершилась со счетом 6:0.

    Матч состоялся в субботу и закончился уверенной победой российских спортсменов, сообщает РИА «Новости».

    Голы в ворота намибийской команды забили Лечи Садулаев, Данил Пруцев, Константин Тюкавин, Максим Глушенков и Максим Петров, реализовавший пенальти.

    Еще один мяч стал автоголом, который записан на счет голкипера сборной Намибии Камайджанды Ндисиро.

    В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) российская сборная занимает 35-ю позицию, тогда как команда Намибии находится на 121-м месте.

    Следующий товарищеский матч сборной России состоится 6 октября в Нижнем Новгороде, где подопечные Валерия Карпина сыграют против команды Нигерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Александр Головин и Максим Воробьев покинули расположение сборной России.

    Во вторник российские футболисты обыграли сборную Ирана в товарищеском матче в Казани.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    4 октября 2026, 07:30 • Новости дня
    Богатейший африканец захотел превратить нетронутое побережье Ламу в нефтецентр

    Богатый африканец захотел превратить побережье Ламу в нефтецентр

    Tекст: Катерина Туманова

    Богатейший африканец Алико Данготе захотел обустроить нефтяной центр на Ламу – древнем острове и старейшем городе народа суахили в Индийском океане у побережья Кении, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет WSJ.

    Предлагаемый нефтеперерабатывающий завод обещает рабочие места и энергетическую безопасность, но владельцы отелей и защитники окружающей среды опасаются, что затея угрожает тому, что делает Ламу уникальным местом, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    На протяжении семи веков невысокая береговая линия Старого города Ламу, омываемая бирюзовыми водами кенийского побережья, привлекала как торговцев, так и спекулянтов.

    Но мало кто хотел оставить столь заметный след на его покрытом мангровыми лесами побережье, как самый богатый человек Африки, нигерийский нефтяной магнат Алико Данготе.

    Власти Кении поддержали строительство нефтеперерабатывающего центра, который создаст 60 тыс. рабочих мест и укрепит энергетическую безопасность государства. Завод позволит снизить зависимость Восточной Африки от поставок нефтепродуктов из стран Персидского залива, добавляет РБК.

    WSJ отмечает, что политическая поддержка строительства НПЗ усилилась на фоне последствий конфликта США и Ирана для мирового энергетического рынка.

    Однако экологи обеспокоены тем, что на Ламу приходится почти 70% мангровых лесов Кении. Исследования правительства допускали, что при развитии экономического коридора более трети этих лесов, жизненно важных для флоры, фауны и людей, будут утрачены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ближневосточный кризис вызвал бум строительства нефтепроводов. Ливия предложила российским компаниям инвестировать в местные НПЗ. Саудовская Аравия и Индия договорились построить два НПЗ.

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    5 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Военный самолет с 32 пассажирами разбился в Нигерии

    Tекст: Денис Тельманов

    В нигерийском штате Ондо разбился военный самолет ATR-42, на борту которого находились 32 человека, пишет газета Vanguard со ссылкой на официального представителя ВВС Нигерии Эхимена Эджодаме.

    Самолет военно-воздушных сил Нигерии ATR-42 потерпел крушение в штате Ондо, передает ТАСС. Авиакатастрофа произошла недалеко от населенного пункта Игбокода. На борту воздушного судна находились 32 человека, включая 25 пассажиров и семь членов экипажа. В настоящее время их судьба остается неизвестной.

    На месте падения самолета продолжаются поисково-спасательные работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре учебно-тренировочный самолет британских ВВС разбился в Уэльсе.

    В августе у военного аэродрома на Аляске рухнуло пассажирское воздушное судно Cessna 441.

    В июне оба пилота пакистанских ВВС погибли при падении учебного самолета у города Мардан.

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    5 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Назначен новый спортивный директор московского «Локомотива»

    Бывший шеф-скаут «Динамо» Нариман Акавов стал спортивным директором «Локомотива»

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский футбольный клуб «Локомотив» назначил 37-летнего Наримана Акавова новым спортивным директором команды вместо покинувшего пост Дмитрия Ульянова.

    Нариман Акавов официально занял должность спортивного директора московского футбольного клуба «Локомотив», передает РИА «Новости». Продолжительность контракта с новым руководителем не разглашается.

    На этом посту 37-летний функционер сменил Дмитрия Ульянова. Прежний спортивный директор работал в структуре клуба с ноября 2022 года и покинул свою должность 25 сентября.

    Ранее Нариман Акавов уже имел опыт работы в топ-клубах Российской премьер-лиги. Он руководил спортивным направлением в московском «Спартаке», а также трудился в качестве шеф-скаута в столичном «Динамо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября московский «Локомотив» прекратил сотрудничество со спортивным директором Дмитрием Ульяновым.

    В начале того же месяца к столичной команде на правах аренды присоединился полузащитник Андрей Мостовой.

    В январе капитан клуба Дмитрий Баринов перешел в московский ЦСКА.

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    5 октября 2026, 21:16 • Новости дня
    Президент Нигерии подтвердил крушение военного самолета с 32 людьми на борту

    Глава Нигерии Тинубу подтвердил крушение военного самолета с 32 людьми на борту

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Нигерии Бола Тинубу подтвердил крушение самолета военно-воздушных сил страны ATR-42, на борту которого находились 32 человека.

    Бола Тинубу выразил соболезнования семьям 25 пассажиров и семи членов экипажа, погибших при крушении самолета ВВС страны ATR-42. Катастрофа произошла близ военно-морской базы в районе Игбокода штата Ондо, передает ТАСС.

    «Это тяжелый момент для наших ВС и всей нации. Военнослужащие наших ВВС каждый день рискуют своими жизнями ради безопасности Нигерии», – говорится в заявлении президента.

    Бола Тинубу подчеркнул, что командующий ВВС уже доложил ему о случившемся. Президент отдал приказ военно-воздушным силам Нигерии незамедлительно начать расследование причин падения самолета, чтобы предотвратить подобные происшествия в дальнейшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военный самолет с 32 пассажирами разбился в Нигерии.

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    5 октября 2026, 11:31 • Новости дня
    При крушении вертолета в Зимбабве погиб африканский миллионер Чивайо

    Tекст: Вера Басилая

    В Зимбабве потерпел крушение вертолет, на борту которого находились восемь человек, включая местного мультимиллионера Уикнелла Чивайо, все они погибли, сообщила газета Daily Mirror.

    Вертолет упал на ферму в провинции Восточный Машоналенд через 40 минут после взлета, передает «360» со ссылкой на Daily Mirror.

    В результате авиакатастрофы погибли два пилота и шесть пассажиров. Среди них был известный бизнесмен Уикнелл Чивайо и его супруга.

    Отмечается, что Чивайо заработал состояние на госконтрактах в сфере энергетики и медицины, его неоднократно обвиняли в коррупции и связях с лидерами африканских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе четыре человека погибли при крушении вертолета в Канаде.

    В прошлом месяце вокалист бразильского дуэта Rick & Renner погиб при крушении вертолета.

    Летом пилот погиб при крушении вертолета на востоке Германии.

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    5 октября 2026, 17:43 • Новости дня
    Женская сборная России по волейболу получила право сыграть на чемпионате мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Женская сборная России по волейболу примет участие в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в США.

    Команда получила право выступить на турнире благодаря высокой позиции в мировом рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

    Российские волейболистки располагаются на 11-й строчке в рейтинге FIVB.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сборные России по волейболу получили допуск к европейским турнирам.

    В августе российские волейболисты отказались от участия в чемпионате мира в Польше.

    Весной Европейская конфедерация волейбола разрешила молодежным сборным России выступать с флагом и гимном.

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    5 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество инфицированных опасным вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 8,5 тыс. человек, сообщили в министерстве связи и по делам СМИ страны.

    «Меры реагирования продолжают приниматься в семи провинциях и 64 затронутых районах здравоохранения. По ситуации с Эболой на 3 октября: 8 544 подтвержденных случая, 4 114 умерших, 824 пациента в изоляции или госпитализированы», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В министерстве также уточнили, что показатель летальности заболевания достиг 48,2%. При этом эффективность отслеживания контактов заболевших составляет 73,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября число жертв эпидемии в Демократической Республике Конго превысило 4 тыс. человек.

    Месяцем ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала распространение вируса на новые территории страны. Для борьбы с инфекцией местные власти приступили к массовой вакцинации населения.

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    5 октября 2026, 18:01 • Новости дня
    «Спартак» продлил контракт с аргентинским полузащитником Барко

    Tекст: Денис Тельманов

    Столичный футбольный клуб «Спартак» официально продлил сотрудничество с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко.

    Новое соглашение команды с южноамериканским легионером рассчитано до конца сезона-2029/30, передает ТАСС. Информацию о сделке подтвердила пресс-служба красно-белых. Известно, что предыдущий контракт полузащитника со столичным коллективом истекал летом следующего года.

    Руководство клуба приняло решение заранее продлить договор с футболистом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле этого года Эсекьель Барко реализовал пенальти в победном матче против «Локомотива».

    В августе прошлого года аргентинский полузащитник допустил ошибку при исполнении одиннадцатиметрового удара в игре с «Зенитом».

    Осенью 2024 года футболист отличился забитым мячом в разгромной встрече с железнодорожниками.

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    5 октября 2026, 00:40 • Новости дня
    Сенегальский писатель и бывший министр Шейх Хамиду Кане умер в возрасте 98 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Сенегальский писатель и бывший министр Шейх Хамиду Кане скончался в возрасте 98 лет, сообщил портал Senenews со ссылкой на местные власти

    «Писатель и бывший министр Шейх Хамиду Кане скончался», – пишет портал Senenews.

    Кане получил широкую известность после публикации романа «Двусмысленное приключение» 1961 года, за который был удостоен Большой литературной премии Черной Африки, а также благодаря произведению «Стражи храма», вышедшему в 1995 году, передает РИА «Новости».

    Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай выразил соболезнования и подчеркнул значимость работы писателя для Сенегала и всего африканского континента.

    Шейх Хамиду Кане занимал ряд государственных постов в Сенегале: он был губернатором региона Тиес на западе страны, затем стал министром промышленного развития и ремесленничества при президенте Леопольде Сенгоре и министром планирования и сотрудничества при президенте Абду Диуфе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерский прозаик и эссеист Петер Надаш ушел из жизни в августе.

    Создатель культового детектива «Жертва подозреваемого X» писатель Кэйго Хигасино умер в июле из-за онкологического заболевания незадолго до выхода своего нового романа.

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    5 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Россиянка Хамраева вошла в число номинанток на звание лучшей ватерполистки мира

    Вратарь сборной России Хамраева номинирована на звание лучшей ватерполистки мира

    Tекст: Денис Тельманов

    Вратарь российской сборной по водному поло Диана Хамраева стала претенденткой на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

    Международная федерация водных видов спорта опубликовала соответствующий список в своих социальных сетях, передает РИА «Новости». За звание лучшей ватерполистки мира также поборются американки Эмили Аусмус и Райанн Ньюшул, австралийка Тилли Кернс и испанка Паула Креспи.

    В апреле этого года организация официально разрешила взрослым спортсменам участвовать в соревнованиях под национальным флагом.

    Летом 25-летняя россиянка показала выдающуюся игру в четвертьфинале Кубка мира в Сиднее. В победном матче против Нидерландов, завершившемся со счетом 11:6, она отразила 10 бросков и была признана лучшим игроком встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Международная федерация водных видов спорта разрешила россиянам выступать с флагом и гимном.

    В конце того же месяца женская сборная России по водному поло выиграла второй дивизион Кубка мира.

    В августе отечественные ватерполисты одержали победу над американцами на чемпионате мира в формате 4х4.

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    6 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Из-за вспышки Эболы в Конго более 1,9 тыс. детей остались сиротами

    ЮНИСЕФ: В ДР Конго свыше 1,9 тыс. детей осиротели из-за лихорадки Эбола

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше 1,9 тыс. детей в восточной части Демократической Республики Конго стали сиротами или были разлучены с семьями из-за лихорадки Эбола, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    «По состоянию на 28 сентября были выявлены 1 581 такой ребенок в провинции Итури и еще 322 в провинции Северное Киву», – заявили в пресс-службе фонда, добавив, что фактические цифры, вероятно, выше, передает ТАСС.

    Директор ЮНИСЕФ по чрезвычайным операциям Лючия Эльми после посещения города Буниа отметила появление беспризорников на улицах городов. Она подчеркнула, что для детей Эбола может запустить стремительную цепную реакцию тяжелых последствий, когда после болезни или смерти родителя ребенок остается без опеки и подвергается воздействию вируса.

    Детский фонд ООН запросил 150,8 млн долларов на борьбу с заболеванием, из которых для реагирования в ДРК требуется 113,4 млн. На данный момент мобилизовано лишь 40,1 млн долларов. Устранение дефицита необходимо для снижения риска распространения вируса в 11 соседних странах.

    По данным властей ДРК, лабораторно подтверждены 8 544 случая заболевания, умерли 4 114 человек, летальность составила 48,2%. Вспышка началась 15 мая в ДРК и Уганде и стала второй по смертоносности в истории наблюдений в Африке. В Уганде она завершилась в июле. Во вторник о первом случае заражения объявила Кения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек.

    В пятницу стало известно, что число жертв эпидемии в ДР Конго превысило 4 тыс.

    В прошлом месяце число заболевших в республике достигло 6 тыс.

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    6 октября 2026, 11:37 • Новости дня
    Парламент Эфиопии переизбрал премьер-министра на второй срок

    Парламент Эфиопии переизбрал Абия Ахмеда премьер-министром на пять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Парламент Эфиопии переизбрал Абия Ахмеда премьер-министром страны на второй пятилетний срок, сообщило Эфиопское новостное агентство.

    «После переизбрания Абий Ахмед принял присягу и официально вступил в должность на второй срок. Решение было принято на первом заседании нового состава Палаты народных представителей Эфиопии», – передает сообщение агентства РИА «Новости».

    Переизбрание премьер-министра состоялось после всеобщих выборов, которые прошли 1 июня. По данным Национального избирательного совета Эфиопии, в голосовании участвовали более 54 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Латвии Кулбергс сохранил власть по итогам парламентских выборов. В субботу явка на выборах в сейм страны составила 50,59%.

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    6 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    Россия и ЦАР подписали план совместных мероприятий в геологии и недропользовании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство природных ресурсов и экологии России и Министерство шахт и геологии Центральноафриканской Республики (ЦАР) подписали план совместных мероприятий в сфере геологии и недропользования, сообщили в Минприроды.

    Как уточнили в ведомстве, документ был подписан на первом заседании межправительственной комиссии двух стран. Он включает более 30 мероприятий и охватывает три основных направления: «Новые суверенные возможности», «Геологическое лицо страны» и «Основа для инвестиционных проектов», пишет ТАСС.

    В Минприроды пояснили, что первый раздел предполагает совершенствование нормативно-правовой базы, развитие стандартов, внедрение технологий и подготовку кадров для самостоятельного развития геологической отрасли ЦАР.

    Второй раздел направлен на расширение геологической изученности территории ЦАР, повышение качества материалов и подготовку новых площадей к лицензированию, включая традиционные ресурсы – золото и алмазы, а также критические виды сырья, уран и нефть. Третье направление предполагает развитие инициатив по разведке и освоению месторождений.

    Кроме того, план предусматривает проработку условий использования российских технологий и оборудования при геологоразведочных работах, а также создание комплексной лаборатории и Горной школы в ЦАР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году глава Минприроды заявил о готовности России вести геологоразведку по всему миру.

    В январе 2025 года Россия и ЦАР подписали меморандум о совместном поиске полезных ископаемых.

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    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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