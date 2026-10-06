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Сборная России обыграла Нигерию в первом тайме товарищеского матча
В товарищеском матче, проходящем в Нижнем Новгороде, сборная России по футболу обыгрывает команду Нигерии со счетом 2:1 после первого тайма.
Первые 45 минут встречи завершились преимуществом хозяев поля, передает ТАСС. На 10-й минуте счет в игре открыл нигерийский игрок Келечи Ихеаначо. В составе российской сборной ответными голами отметились Лечи Садулаев на 30-й минуте и Матвей Кисляк на 45-й.
Результат этой встречи будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола, где Нигерия располагается на 26-й строчке, а Россия – на 35-й.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сборная России по футболу обыграла команду Намибии со счетом 6:0.
В пятницу полузащитники Александр Головин и Максим Воробьев покинули расположение российской сборной.
На прошлой неделе российские футболисты одержали победу над командой Ирана в Казани.