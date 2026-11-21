Путин призвал украинцев переходить на сторону России

Tекст: Дарья Григоренко

Обращаясь к украинцам, глава государства подчеркнул необходимость думать о будущем своих детей, сообщает сайт Кремля.

«Что бы ни происходило, какие бы трагедии ни происходили сегодня, надо думать о будущем, о будущем своих детей и понимать, что, если мы хотим быть сильными, значимыми и хотим иметь условия для хорошего развития, мы, конечно, должны быть вместе – в том смысле, что должны объединять свои усилия для достижения общих целей», – сказал Путин.

Отдельно президент обратился к военнослужащим украинской армии. «Что касается военнослужащих украинской армии, я уже говорил, я не хочу сказать «сдавайтесь в плен», потому что это звучит несколько унизительно. Все-таки они воюют и воюют достаточно последовательно. Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной», – заявил он. Путин призвал их переходить «на общую сторону, на правильную сторону истории».

По словам президента, на протяжении истории усиление России сопровождалось появлением сил, стремившихся «разделять и властвовать». Он считает, что и сейчас продолжаются попытки снизить потенциал страны, сделать ее более сговорчивой и подчинить чужим интересам.

Глава государства заявил, что это должны понимать как россияне, так и жители Украины. По его оценке, внешние силы, поддерживающие Киев в противостоянии с Москвой, преследуют собственные цели.

«Люди должны понимать, что все, что происходит, и все, кто их поддерживает, в том числе и в сегодняшних условиях противостояния с Россией, делают не в интересах Украины, а в своих собственных интересах с целью всех ослабить, расчленить, разобрать по составляющим частям и подчинить своей воле», – сказал Путин.

Президент добавил, что осознание этого должно побуждать людей стремиться к объединению. «Пускай не в рамках единого государства, совсем не об этом речь. Но к объединению в самом широком смысле этого слова», – подчеркнул он.

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