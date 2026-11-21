19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. И недооценивать значение этого события означало бы расписаться в неуважении к поколениям русских людей, отдававших свою жизнь в борьбе с этим нашим грозным противником.0 комментариев
Российские шорт-трекистки завоевали бронзу на этапе Кубка мира в Сеуле
Российские спортсменки завоевали бронзовую медаль в эстафете на 3 тыс. метров на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку в Южной Корее.
Команда в составе Фаили Аймалетдиновой, Елены Серегиной, Алены Крыловой и Анастасии Жегановой финишировала с результатом 4 минуты 13,560 секунды, передает ТАСС.
Первое место заняли спортсменки из Китая, показавшие время 4.12,679, а серебро досталось представительницам Республики Корея (4.12,990).
Этап Кубка мира завершится 22 ноября, российские атлеты выступают на турнире в нейтральном статусе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) завоевала серебряную медаль на четвертом этапе серии Гран-при в американском Эверетте.
Ранее российский саблист Павел Граудынь стал обладателем серебряной медали на этапе Кубка мира по фехтованию в Каире.
Также команда российских биатлонистов заняла второе место по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Гонконге.