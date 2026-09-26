Бывший министр спорта России Колобков стал вице-президентом FIDE

Экс-министр спорта России Павел Колобков занял пост вице-президента FIDE

Tекст: Мария Иванова

Новым главой организации стал представитель Казахстана Тимур Турлов, передает ТАСС.

В своем обращении к делегатам ассамблеи Колобков заявил, что шахматы благодаря своей популярности заслуживают включения в программу Олимпийских игр. Он напомнил, что начинал путь как олимпийский чемпион по фехтованию, а затем десять лет работал в органах государственного управления спортом в России.

Бывший министр подчеркнул значительный потенциал шахмат для вовлечения широких слоев населения и внедрения образовательных инициатив. Он также выразил поддержку главному принципу шахматного движения «Шахматы – это одна семья», отметив его полное соответствие олимпийским идеалам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу представителя Казахстана Тимура Турлова избрали президентом FIDE.

В середине месяца федерация отклонила жалобу Украины на выдвижение Колобкова на пост вице-президента.

В начале месяца бывшего министра спорта России выдвинули на эту руководящую должность.