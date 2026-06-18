Сборная Англии обыграла Хорватию на чемпионате мира

Дубль Кейна помог Англия победить Хорватию на ЧМ-2026

Tекст: Катерина Туманова

Сборная Англии обыграла Хорватию. Матч группы L прошел в Далласе т завершился уверенной победой английской команды со счетом 4:2, передает РИА «Новости».

В составе победителей дублем отметился Гарри Кейн, реализовавший пенальти на 12-й минуте и забивший гол на 42-й минуте игры. Также ворота соперников поразили Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд. У хорватов точными ударами отметились Мартин Батурина и Петар Муса.

Забитый 11-метровый удар стал для Кейна пятым на мировых первенствах, что позволило ему выйти на чистое первое место в истории по этому показателю. Нападающий достиг отметки в 10 голов в 12 матчах турнира, став лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах мира наравне с Гари Линекером.

Кроме того, он превзошел достижение португальца Криштиану Роналду по общему числу голов на мундиалях.

Следующую встречу в рамках группового этапа английская сборная проведет 23 июня против национальной команды Ганы. В этот же день хорватские футболисты сыграют со сборной Панамы.

Финальный матч турнира, проходящего в США, Мексике и Канаде, запланирован на 19 июля.

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