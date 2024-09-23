Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы», такие как эволюция, и Божье творение неверно и философски, и богословски.6 комментариев
Подростки в Омске подожгли вертолет ради денег
Два подростка в Омске подожгли вертолет ради обещанных 20 тыс. долларов
Два несовершеннолетних из Омска подожгли вертолет на одной из площадок региона, выполняя задание неизвестного, который пообещал выплатить им 20 тыс. долларов за выполненное дело, но исчез после происшествия.
Два несовершеннолетних жителя Омска подожгли вертолет на одной из площадок региона, сообщает ТАСС. Это происшествие произошло на днях, когда подростки действовали по указанию неизвестного, связавшегося с одним из них через мессенджер. На видео, опубликованных в Telegram-каналах, один из подростков признался, что проник на вертолетную площадку и поджег вертолет по указанию этого человека, в то время как его товарищ снимал происходящее.
Подросткам пообещали 20 тыс. долларов за выполненную акцию, однако они не получили обещанных денег. После инцидента неизвестный удалил всю переписку, оставив школьников без обещанной награды. Вопросы безопасности на вертолетных площадках региона теперь находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве задержали мужчину, который попытался поджечь автомобиль Росгвардии, когда в транспортном средстве находились сотрудники.