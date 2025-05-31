Тысячи болгар вышли на протесты против перехода на евро

Tекст: Мария Иванова

Тысячи противников перехода на евро вышли на улицы Софии и других городов Болгарии, чтобы выразить поддержку национальной валюте – леву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Организаторами выступили партия «Возрождение» и общественные движения, к акции присоединились партии «Величие», МЕЧ, ВМРО и ряд гражданских объединений.

Демонстранты требуют отказаться от замены лева на евро и настаивают на проведении референдума по этому вопросу. Участники отмечают, что опасаются ухудшения экономической ситуации и считают лев символом болгарской независимости. Радиостанция сообщает, что из-за протестов движение в центре Софии было перекрыто.

В городе Перник протестующие публично уничтожили фотографии европейских лидеров, а в Русе из-за манифестаций заблокировали бульвар Христо Ботева. Подобные акции проходят также в Пловдиве, Ямболе и Враце.

23 мая президент Болгарии Румен Радев обратился в конституционный суд с требованием отменить отказ парламента проводить общенациональный референдум о вступлении страны в еврозону. Как пишет радиостанция, переход к евро утвердит Совет ЕС, и он не состоится ранее 1 января 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен ранее выразила возмущение действиями протестующих в Софии, повредивших офис ЕС во время акции против перехода Болгарии на евро.

Народное собрание Болгарии 8 августа прошлого года приняло закон о переходе страны на евро с установлением переходного периода.