Сын Пезешкиана: Президент не пострадал после ударов по Ирану

Сын Пезешкиана сообщил об отсутствии ранений у президента Ирана после ударов США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал во время ракетных ударов США и Израиля, о чем сообщил его сын Юсуф Пезешкиан.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал в результате ракетных ударов со стороны США и Израиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сын и советник иранского президента Юсуф Пезешкиан. По его словам, все остальные высокопоставленные чиновники также остались невредимы.
Юсуф Пезешкиан написал: «Прежде всего хочу сказать, что с ним всё в порядке. В этот раз их попытка теракта не удалась, и остальные ответственные лица также в безопасности». Он добавил, что, вероятно, противостояние будет продолжительным и перерастёт в затяжную войну, поэтому важно проявлять стойкость и терпение.
Пезешкиан подчеркнул, что они постараются поддерживать связь с общественностью, если не будет перебоев с интернетом. По его мнению, тот, кто стремится к одобрению Всевышнего, никогда не потерпит неудачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее телеканал CNN раскрыл список иранских должностных лиц, которых США собирались ликвидировать, включая президента Масуда Пезешкиана.
До этого США и Израиль нанесли массированные удары по крупнейшим городам Ирана. Главнокомандующий армией страны Амир Хатами и бывший президент Махмуд Ахмадинежад не пострадали. А верховного лидера Ирана Али Хаменеи эвакуировали из Тегерана в безопасное место.