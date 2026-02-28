Сын Пезешкиана: Президент не пострадал после ударов по Ирану

Сын Пезешкиана сообщил об отсутствии ранений у президента Ирана после ударов США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал в результате ракетных ударов со стороны США и Израиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сын и советник иранского президента Юсуф Пезешкиан. По его словам, все остальные высокопоставленные чиновники также остались невредимы.

Юсуф Пезешкиан написал: «Прежде всего хочу сказать, что с ним всё в порядке. В этот раз их попытка теракта не удалась, и остальные ответственные лица также в безопасности». Он добавил, что, вероятно, противостояние будет продолжительным и перерастёт в затяжную войну, поэтому важно проявлять стойкость и терпение.

Пезешкиан подчеркнул, что они постараются поддерживать связь с общественностью, если не будет перебоев с интернетом. По его мнению, тот, кто стремится к одобрению Всевышнего, никогда не потерпит неудачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее телеканал CNN раскрыл список иранских должностных лиц, которых США собирались ликвидировать, включая президента Масуда Пезешкиана.

До этого США и Израиль нанесли массированные удары по крупнейшим городам Ирана. Главнокомандующий армией страны Амир Хатами и бывший президент Махмуд Ахмадинежад не пострадали. А верховного лидера Ирана Али Хаменеи эвакуировали из Тегерана в безопасное место.