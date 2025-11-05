Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.2 комментария
В Крыму раскрыли хищение свыше 5 млн руб при выполнении гособоронзаказа
В Крыму 40-летнего жителя Севастополя подозревают в хищении свыше 5 млн рублей бюджетных средств при исполнении государственного оборонного заказа.
Уголовное дело о хищении свыше 5 млн рублей при исполнении гособоронзаказа возбуждено в Крыму, сообщает РИА «Новости». По данным пресс-службы МВД Крыма, подозреваемый – 40-летний житель Севастополя – с 2015 года занимал пост управляющего партнера в одном из крупных предприятий по ремонту транспорта.
Следствие установило, что компания заключила госконтракты с акционерным обществом из Татарстана, ранее работавшим по договору с Минобороны России. С июня 2022 года по декабрь 2024 года, по версии следствия, подозреваемый неоднократно вносил ложные данные в отчетность по объёмам работ и количеству использованных технических жидкостей, что позволило незаконно получить средства, которые впоследствии обналичивались.
Полиция провела обыски по местам жительства подозреваемого, а также исполнительного директора, главного бухгалтера, главного инженера фирмы и других возможных соучастников. Изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, печати и оригиналы документов с фальсифицированными сведениями, подтверждающими факты мошенничества.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, устанавливаются все обстоятельства дела и круг причастных к противоправной деятельности лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Курска вынес обвинительный приговор главе строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому. Суд приговорил Синьговского к реальному сроку за растрату средств при строительстве фортификаций. Глава Запорожской области Евгений Балицкий принес извинения жителям Курской области и объяснил, что критика была вызвана обвинениями бывшего руководства региона в хищениях на строительстве фортификационных сооружений.