Победу партии Мерца на выборах в Рейнланд-Пфальце назвали исторической

Tекст: Ольга Иванова

Шпан назвал результат историческим для партии. Он отметил, что успех на федеральном уровне будет способствовать укреплению позиций ХДС в целом по стране. Кандидат ХДС на пост премьер-министра земли Гордон Шнайдер подчеркнул, что победа стала возможна благодаря упорной кампании и сильной мотивации команды на местах, передает Politico.

Самым заметным ростом поддержки отличилась партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая увеличила свой результат более чем вдвое, до 19,7%. Это лучший результат АдГ в западных землях и свидетельство растущей популярности партии вне традиционных восточных опорных регионов. Лидер АдГ Алиса Вайдль заявила, что избиратели оценили работу партии в оппозиции и выразила надежду на участие в правительстве в будущем, если удастся преодолеть «ограду» вокруг партий правого толка.

Поражение СДПГ стало одним из худших в истории, и, как отметил министр финансов Ларс Клинкбайль, это приведет к дебатам о будущем руководства партии. СДПГ также потеряла пост мэра Мюнхена, уступив кандидатам от партии «Зеленые». Политологи полагают, что социал-демократы теперь будут более настойчиво отстаивать свои позиции в федеральной коалиции, что может осложнить работу правительства Фридриха Мерца.

Победа ХДС произошла на фоне экономических трудностей в Германии и опасений за будущее промышленности страны. Генеральный секретарь ХДС Йенс Шпан подчеркнул, что для Германии важнее всего сейчас снова добиться экономического роста после трех лет рецессии и стагнации. АдГ активно использует тему экономического спада, усиливая давление на ХДС и рассчитывая на крупные успехи на сентябрьских выборах в восточных землях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Христианско-демократический союз обошел социал-демократов на выборах в Рейнланд-Пфальце впервые за более чем 30 лет. Партия получила почти 31% голосов.

