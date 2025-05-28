ЦБ предложил отключить банки с комиссиями для застройщиков по госипотеке

ЦБ России предложил отключение банков с комиссиями от ипотечных госпрограмм

Tекст: Денис Тельманов

Банк России прорабатывает совместно с Минфином возможность отключения от ипотечных госпрограмм банков, которые взимают комиссии с застройщиков, передает РИА «Новости». Эта инициатива обсуждается в рамках стандартов защиты прав ипотечных заемщиков и направлена на ужесточение контроля над деятельностью кредитных организаций.

В материалах ЦБ подчеркивается, что банк взаимодействует с Комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций для внесения дополнительных ограничений, а с Минфином – для возможного исключения банков, допускающих комиссии, из госпрограмм.

Президент России Владимир Путин ранее потребовал навести порядок в сфере семейной ипотеки и исключить дополнительные комиссии, которые достигают 5-10%. В конце мая Путин поручил до 15 июня принять меры для исключения таких комиссий при выдаче льготной ипотеки.

В апреле депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете комиссий при выдаче ипотечных кредитов с господдержкой как с заемщиков, так и с застройщиков. Отмечается, что комиссии могут достигать 15-16% от суммы кредита. В начале мая Сбербанк и ВТБ заявили об отмене комиссий застройщикам по льготной ипотеке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что минимальные ставки по ипотеке поддерживают строительную отрасль и сохраняют рабочие места.

Объем выдачи ипотечных кредитов в России с начала 2025 года по 7 мая снизился на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 224 тыс. кредитов.

В 2025 году для получения ипотеки на среднестатистическое жилье москвичам необходимо зарабатывать не менее 199 тыс. рублей в месяц, а жителям Петербурга – от 126 тыс. рублей.