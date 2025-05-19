Назван объем падения выдачи ипотечных кредитов в России

Количество выданных ипотек в России снизилось на 48% с начала 2025 года

Tекст: Дарья Григоренко

В денежном выражении сокращение составило 41%, до 949 млрд рублей. В апреле было выдано 73 тыс. ипотечных кредитов, что на 41% меньше, чем годом ранее, а сумма составила 298 млрд рублей, снизившись на 36%. За первую неделю мая количество выданных ипотек составило 9 тыс., что на 45% меньше, чем за тот же период прошлого года, а сумма сократилась на 38%, до 40 млрд рублей, передает ТАСС.

Доля Банка ДОМ.РФ в мае снизилась на 1,2 процентных пункта и составила 2,5% по количеству выданных кредитов. По льготным программам с начала года по 15 мая выдача ипотеки сократилась на 40% по количеству, до 142 тыс. кредитов, и на 35% по сумме, до 813 млрд рублей. Кредиты по семейной ипотеке в мае уменьшились на 8% по количеству (12 тыс. кредитов) и на 5% по сумме (69 млрд рублей) относительно мая 2024 года. С учетом количества рабочих дней по этим программам зафиксирован рост на 5% и 9% соответственно.

Выдача кредитов по дальневосточной и арктической ипотеке снизилась на 2% по количеству, до 1,4 тыс., но увеличилась на 4% по сумме, до 7,9 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам в 2025 году необходимо зарабатывать не менее 199 тыс. рублей в месяц для получения ипотеки на среднестатистическое жилье, а жителям Петербурга – от 126 тыс. рублей.

Сообщалось, что Банк России с 1 апреля ввел новые правила выдачи банками автокредитов и ипотеки.