ЦБ с апреля принял решение усложнить получение ипотеки и автокредитов

Tекст: Валерия Городецкая

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила о новых мерах, отметив, что они направлены на снижение финансовых рисков для граждан и укрепление финансовой стабильности, передает Ura.Ru.

По словам Даниловой, лимиты в ипотеке могут коснуться кредитов с первоначальным взносом менее 20% и показателем долговой нагрузки заемщика более 80%. Также в автокредитовании будет постепенно снижаться доля кредитов с высокими показателями долговой нагрузки. Она подчеркнула, что низкий кредитный взнос, сочетающийся с высокой долговой нагрузкой, часто приводит к просрочке платежей.

Новые лимиты будут направлены на предотвращение ситуаций, когда заемщики не способны справляться с выплатами по кредитам. Это решение следует за предыдущими мерами Центрального банка, которые были нацелены на снижение рисков в кредитовании, особенно в условиях роста количества рискованных кредитов в 2024 году.

Ранее ЦБ предложил устранить схемы в льготной ипотеке, дискредитирующие идею господдержки.