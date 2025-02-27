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    Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    13 комментариев
    27 февраля 2025, 11:07 • Новости дня

    ЦБ предложил устранить схемы в льготной ипотеке, дискредитирующие идею господдержки

    Tекст: Александра Юдина

    ЦБ России планирует устранить схемы в льготной ипотеке, которые ведут к завышению цен на жилье и росту платежей, предлагая поддерживать только стандартные ипотечные программы без сложных механизмов, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, планируется предложить Министерству финансов поддерживать только стандартную ипотеку и принимать при рефинансировании только секьюритизированные стандартные проекты, передает ТАСС.

    Кроме этого, ЦБ готов предоставить послабления банкам по отдельным проблемным кредитам компаний, но только если у компании есть реалистичный бизнес-план. Послабления будут применяться к кредитам, где риски уже покрыты резервами.

    Набиуллина также указала, что на рынке ипотеки сохраняются схемы, приводящие к завышению цен на жилье и росту платежей после льготного периода.

    Центральный банк намерен сделать более привлекательной стандартную ипотеку, применяя более строгие правила к кредитам, отклоняющимся от стандартных параметров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла закон, который вводит обязательный «период охлаждения» для потребительских кредитов. Президент России Владимир Путин утвердил законопроект, позволяющий ЦБ вводить макропруденциальные лимиты на ипотечные и автомобильные кредиты для граждан.

    26 февраля 2025, 18:22 • Новости дня
    МИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
    МИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил важность устранения первопричин для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности и прав гражданского населения.

    Вершинин в интервью РИА «Новости» на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что есть возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, важно устранить первопричины конфликта для достижения устойчивого мира.

    Он подчеркнул, что Россия открыта к реальным переговорам, которые будут учитывать коренные причины конфликта. «Мы считаем, что появляется возможность для урегулирования, учитывающего коренные причины конфликта. Об этом президент России Владимир Путин говорил не раз», – уточнил дипломат.

    Вершинин также отметил, что переговоры должны быть нацелены на долгосрочную перспективу и включать обеспечение надежной безопасности для России, а также уважение прав гражданского населения Украины. Вершинин добавил, что украинское население должно иметь возможность реализовать свои конфессиональные и гражданские права, включая использование русского языка и функционирование канонической православной церкви.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров во время визита в Иран заявил, что обсуждения в ООН показывают растущее понимание необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

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    26 февраля 2025, 16:14 • Новости дня
    ФСБ предотвратила спланированную на Украине серию терактов в Ставрополе
    ФСБ предотвратила спланированную на Украине серию терактов в Ставрополе
    @ РИА Новости/ФСБ РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ставрополе предотвратили серию терактов, которые планировал устроить гражданин центральноазиатской республики по заданию украинского куратора, сообщили в ЦОС ФСБ России.

    Как сообщили в ФСБ, подозреваемый является сторонником украинского военизированного формирования, признанного в России террористической организацией, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, он планировал нападения на главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополя. Для терактов он планировал использовать бутылки с зажигательной смесью. После их совершения он планировал уехать на Украину и воевать в рядах ВСУ.

    В результате проведенных мероприятий мужчина был задержан. У него изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, а также средства связи. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

    В декабре сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, запланированных украинскими спецслужбами.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    26 февраля 2025, 20:44 • Новости дня
    Китай и Германия стали лидерами по числу туристов в России

    Китай занял первое место по числу туристов в России в 2024 году

    Китай и Германия стали лидерами по числу туристов в России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев озвучил данные о туристическом потоке в Россию за 2024 год.

    Он отметил, что, по данным погранслужбы ФСБ, в прошлом году иностранные граждане совершили 1,57 млн поездок в Россию с целью туризма, что на 135% больше по сравнению с показателями 2023 года, передает «Комсомольская правда».

    По словам Тарбаева, Китай стал лидером по числу туристов, посетивших Россию, с примерно 850 тыс. человек. На втором месте оказалась Германия, откуда в страну прибыло около 70 тыс. туристов. Объединенные Арабские Эмираты заняли третье место, откуда приехали 65-67 тыс. человек, что на 50% больше, чем в 2023 году.

    Минэкономразвития сообщало, что иностранный туристический поток в Россию в первой половине 2024 года вырос почти в полтора раза. Также сообщалось, что турпоток из недружественных стран в Россию в 2023 году вырос вдвое.

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    26 февраля 2025, 14:09 • Новости дня
    Лавров: Инициатива Британии и Франции о «миротворцах» на Украине направлена на эскалацию конфликта
    Лавров: Инициатива Британии и Франции о «миротворцах» на Украине направлена на эскалацию конфликта
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности размещения миротворцев на Украине и подчеркнул важность рассмотрения первопричин конфликта.

    Лавров на пресс-конференции в Катаре выразил мнение, что простого размещения миротворческих сил на Украине будет недостаточно для разрешения конфликта, передает ТАСС.

    Он отметил: «Такими простенькими механическими штучками, как размещение войск [на Украине], не отделаться. Надо будет говорить о первопричинах [конфликта]».

    Лавров подчеркнул, что российская сторона не рассматривает варианты с размещением европейских миротворцев на Украине. По его словам, такие инициативы со стороны западных стран, в частности Франции и Британии, направлены на эскалацию конфликта. Он отметил, что Москву о размещении миротворцев никто не спрашивал, и добавил, что заявления Запада лишь разогревают напряженность.

    Министр также подчеркнул, что любые решения о развертывании миротворческих сил должны приниматься по согласию обеих сторон конфликта. Он вспомнил, что президент США высказывался в том же ключе на пресс-конференции, подчеркнув необходимость согласия обеих сторон.

    Кроме того, Лавров заявил о важности избавления Украины от «расистских законов» и обеспечении права для русскоязычного населения страны сохранять свои культурные традиции.

    Ранее президент США выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта.

    Командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли заявил о возможности отправки 200 военнослужащих для поддержания мира на Украину при условии урегулирования конфликта.

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство обсуждением отправки миротворцев на Украину, отметив, что это неуместно до утверждения плана мира.

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    26 февраля 2025, 12:12 • Новости дня
    Эксперт: Призывы украинцев к Зеленскому «дать людям пожить» будут усиливаться

    Политолог Шеслер: Зеленскому безразличны призывы «дайте людям пожить»

    Эксперт: Призывы украинцев к Зеленскому «дать людям пожить» будут усиливаться
    @ Vincenzo Circosta/Anadolu/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Призывы к Владимиру Зеленскому завершить конфликт будут расти по всей Украине по мере продвижения войск России на фронте и ослабления власти в Киеве, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее украинский мэр Красноармейска Руслан Требушкин на русском языке потребовал от украинских властей заключить мир и «дать людям пожить».

    «Очевидно, заявление украинского мэра Красноармейска (Покровск) Руслана Требушкина отражает мнение подавляющего большинства жителей населенного пункта. Они считают себя и Донбасс частью русского мира и никогда не разделяли националистические установки офиса Зеленского», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    «Требушкин выбрал идеальный момент для своего обращения. Он знает, что противники продолжения конфликта есть даже в ближнем окружении Владимира Зеленского. И эти настроения усилились на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев. При этом мэр Красноармейска может не бояться репрессий, поскольку СБУ вряд ли зайдет в прифронтовой город», – объяснила собеседница.

    «Вообще, слова «дайте людям пожить» отражают мнение очень весомой части населения Украины – кроме нескольких западных областей. Поэтому эта фронда обращений к Зеленскому будет расширяться по мере продвижения Вооруженных сил России», – продолжила эксперт.

    «Например, в Одессе преобладают аналогичные настроения. От местных властей можно ожидать подобных заявлений, когда нынешнее руководство в Киеве начнет ослабевать. А чтобы этого не произошло, Зеленский проводит репрессии против инакомыслия и конкурирующих сил», – детализировала политолог.

    «Другое дело, что на Зеленского эти обращения не оказывают никакого влияния. Он слушает или тех, кого боится, или тех, кто его спонсирует – то есть Европу и США. А население для него – это только ресурс для продолжения военных действий», – посетовала Шеслер.

    Ранее Требушкин опубликовал видеообращение к Зеленскому на русском языке, где подчеркнул, что жители Красноармейска находятся в тяжелых прифронтовых условиях и выступают за мир, а не за войну. Поселок находится в ДНР в нескольких километрах от фронта, но пока контролируется ВСУ.

    Он отметил, что жители Красноармейска и Димитрова (Мирноград), несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и центрального водоснабжения, остаются в своих городах. «Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: «Мира, мира, мира», но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую озвучивает наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны», – сказал он. Спикер выразил уверенность в том, что мир возможен, и обратился к Зеленскому с просьбой: «Заключайте мир и дайте людям пожить».

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Москва не имеет ничего против сохранения украинской государственности. «Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападения на РФ, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – сказал он.

    Коснулся он и действий Зеленского. «Дело в том, что сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что отдает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно на чем основанные. А это ведет к неоправданно большим потерям, если не сказать, к очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии. Становится токсичным и для общества в целом», – подчеркнул Путин.

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    26 февраля 2025, 14:15 • Новости дня
    Лавров: Вопрос замороженных активов не исчезнет из повестки по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине.

    Лавров отметил, что хотя об этих активах и не велось разговоров, тема все равно останется значимой, передает ТАСС.

    «Что касается наших активов, которые сворованы прежде всего европейцами, то нет, знаете, об этом никаких разговоров не было. Но то что как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет, у меня нет никаких сомнений, это естественно», – отметил он.

    Эти заявления прозвучали на фоне сообщений Reuters о том, что Россия якобы согласилась на использование 300 млрд долларов замороженных активов для восстановления Украины. Условием якобы было выделение части этих средств на нужды Донбасса и Новороссии.

    Кроме того, Лавров прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что использование прибыли с арестованных активов не нарушает международное право, в отличие от самих активов.

    Министр подчеркнул, что Москва намерена попросить Францию разъяснить, в каком международном правовом документе прописано разрешение использовать прибыль с «того, что было своровано».

    Ранее страны ЕС, включая Францию и Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине из-за опасений отпугнуть иностранных инвесторов, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

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    26 февраля 2025, 18:31 • Новости дня
    Госдума приняла в первом чтении законопроект о допуске газовщиков в квартиры

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании Госдума одобрила в первом чтении законопроект, требующий от жильцов многоквартирных домов предоставлять доступ газовщикам к оборудованию для его обслуживания и ремонта.

    Госдума в первом чтении одобрила законопроект, обязывающий собственников и нанимателей жилья в многоквартирных домах предоставлять доступ к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию, передает РИА «Новости». Этот проект дополняет Жилищный кодекс РФ обязанностью жильцов допускать газовщиков для технического обслуживания и ремонта оборудования.

    Законопроект также предусматривает право специализированных организаций обращаться в суд, если жильцы не исполняют свои обязательства. В случае отказа в предоставлении доступа, суд будет обязан рассмотреть заявление в течение 12 дней. Ранее правительство поддержало законопроект с условием его доработки.

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что поправки в КоАП РФ увеличили штрафы за недопуск газовщиков до 10 тыс. рублей, однако обязательности этой нормы не было. Он подчеркнул, что устранение пробела в Жилищном кодексе является основной целью нового законопроекта.

    Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, в свою очередь, сообщил, что каждый житель будет предупрежден о дате и времени проверки. Правительство установит процедуру уведомления, а извещения будут отправляться как минимум дважды в электронном и печатном форматах.

    Ранее глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов предложил упростить процедуру допуска сотрудников газовых служб в квартиры, что позволит предотвратить отключение газа всему подъезду.

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    26 февраля 2025, 14:35 • Новости дня
    Лавров назвал подходы Мерца к России специфическими и агрессивными

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что подходы председателя Христианско-демократического союза, кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца к России характеризуются агрессивностью.

    Лавров в ходе пресс-конференции в Катаре обвинил Мерца в специфическом и агрессивном подходе к России, отметив, что Мерц, в отличие от канцлера Германии Олафа Шольца, настаивал на отправке Украине дальнобойных ракет Taurus, предназначенных для атак на территории России, передает ТАСС.

    Также министр упомянул недавнее заявление Мерца о том, что Европе следует пересмотреть зависимость от США в вопросе ядерного зонтика.

    Мерц предложил, чтобы его предоставляли Британия и Франция, что, по мнению Лаврова, свидетельствует о его агрессивных взглядах и вызывает воспоминания о прошлом.

    Лавров подчеркнул, что такие подходы не способствуют оздоровлению обстановки в Европе и вызывают вопросы о будущем безопасности на континенте.

    Он отметил, что европейским странам следует учитывать исторический контекст и избегать действий, которые могут привести к напряженности.

    Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Мерцу для вывода Германии из рецессии потребуется поддержка России и сотрудничество с Китаем.

    Ранее агентство DPA сообщило, что Фридрих Мерц был избран на пост председателя фракции ХДС/ХСС подавляющим большинством голосов на учредительном собрании.

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    26 февраля 2025, 16:45 • Новости дня
    ЦБ рассматривал повышение ключевой ставки до 22%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России на заседании 14 февраля рассматривал возможность сохранения ключевой ставки на уровне 21% или повышения до 22%, сообщается в материалах регулятора.

    Участники дискуссии по ключевой ставке, состоявшейся 14 февраля, проанализировали два варианта действий: сохранение ставки на текущем уровне 21% или ее повышение до 22%, передает РИА «Новости». Об этом говорится в опубликованном резюме Банка России по итогам обсуждения.

    «Различия в вариациях касались краткосрочных прогнозов по инфляции и экономическому росту, а также разных оценок влияния ужесточения банковского регулирования и макропруденциальной политики на динамику кредита в ближайшие годы», – сказано в документе.

    Напомним, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. ВТБ спрогнозировал, что ключевая ставка Банка России останется на уровне 21% в течение всего 2025 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ЦБ не исключает повышения ставки, и выясняла, каковы шансы на этот сценарий и когда уже произойдет долгожданный монетарный разворот.

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    26 февраля 2025, 14:32 • Новости дня
    Лавров рассказал о попытках Европы «вышвырнуть» Россию из Сирии

    Лавров заявил о предложении Европы ослабить санкции против Сирии за «вышвыривание» оттуда России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Европа предлагала Сирии ослабить санкции при условии «вышвыривания» России из страны, что отражает подход ЕС «или с нами, или против нас».

    Лавров, выступая на пресс-конференции в Катаре, заявил, что европейские страны пытались выдвигать условия для ослабления санкционного режима против Сирии. Сообщается, что европейцы требовали «вышвыривания» России из Сирийской Арабской Республики, как одного из таких условий, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что подобные ультиматумы характерны для позиции Евросоюза в последнее время. «Европейцы пытались выдвигать требования такого рода, что любое послабление в санкционном режиме должно предполагать вышвыривание России из Сирийской Арабской Республики», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что этот подход проявляется в менталитете ЕС: «или с нами, или против нас». Лавров указал, что подобный подход не способствует конструктивным отношениям и усугубляет международную напряженность.

    До этого Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

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    26 февраля 2025, 13:50 • Новости дня
    Лавров: Европейцы должны перестать врать, что Россия якобы блокирует переговоры

    Лавров: Европейцы должны перестать врать, что Россия якобы блокирует переговоры по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

    По его словам, Россия ожидает, когда европейские страны прекратят распространять ложную информацию о том, что Москва якобы блокирует переговоры по Украине, передает ТАСС.

    «Мы ждем, когда наконец перестанут наши европейские коллеги врать про то, что Россия блокирует переговоры», – сказал он.

    Лавров также отметил, что европейские страны подстрекают Украину к продолжению боевых действий на фоне изменений в расстановке политических сил в мире.

    Он указал на участие Европы в подрыве тенденций к миру, проявившихся при голосовании в Организации Объединенных Наций, и подчеркнул, что европейские страны объявляют о новых крупных пакетах военной помощи Киеву.

    Министр назвал политику европейских стран по Украине безнадежно устаревшей и провалившейся, отметив, что она основана на воинствующем духе.

    Лавров выразил мнение, что подобные действия Европы могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

    Белый дом выразил надежду на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским, отметив, что такие переговоры могут содействовать стабилизации международной обстановки. Кремль сообщил об отсутствии планов нового разговора Путина и Трампа.

    Газета разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем.

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    26 февраля 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров заявил о приглашении Путиным инвесторов на всю территорию России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что приглашение президента Владимира Путина зарубежным инвесторам для работы с редкоземельными металлами охватывает всю территорию России.

    Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар уточнил, что на встрече в Эр-Рияде с представителями США вопрос о сотрудничестве по редкоземельным металлам не поднимался. Вместо этого обсуждалась необходимость устранения препятствий для развития взаимовыгодных экономических отношений, передает ТАСС.

    Также Лавров подчеркнул, что необходимо изменить «нездоровую и глупую ситуацию», которая мешает диалогу между Россией и США. Он отметил, что бизнес-структуры обеих стран заинтересованы в укреплении связей, как подчеркивалось в телефонном разговоре между Владимиром Путиным и американским лидером.

    Ранее президент России Владимир Путин высказался о возможном сотрудничестве с США в добыче ископаемых, в том числе на территории Донбасса.

    Минприроды сообщало, что общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн тонн.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона по редкоземельным металлам могло бы быть выгодно каждой из сторон, однако не стоит торопиться с выводами, потому что Россия пока пытается лучше понять намерения Штатов.

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    26 февраля 2025, 14:25 • Новости дня
    Атака российских FPV-дронов нарушила логистику ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары FPV-дронов, нанесенные Испытательным центром перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон», нарушили логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дороге Юнаковка – Суджа в Курской области, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, в результате атак было уничтожено значительное число бронетехники и автомобилей ВСУ, некоторые из них были иностранного производства, передает ТАСС

    «Это автодорога, по которой украинские боевики в ночное время осуществляли снабжение, вывозили раненых и проводили ротацию сил. После взятия дороги под огневой контроль, у ВСУ нарушена логистика и огромные потери в боевиках и военной технике», – добавили в Минобороны.

    Напомним, подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенные пункты Орловка и Погребки. В Курской области российский дрон уничтожил американский автомобиль HMMWV, стоящий на вооружении ВСУ.

    Накануне сообщалось, что ВС России за сутки отбили две контратаки ВСУ в Курской области.

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    26 февраля 2025, 19:42 • Новости дня
    Песков заявил о значимости Арктики для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Арктику важной территорией для России, подчеркнув ее значение в вопросах безопасности, геополитики и природных богатств.

    Песков в эфире Первого канала заявил о важности Арктики для России, передает РИА «Новости». «Арктика – это очень важная территория для нашей страны, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения богатства, и с точки зрения геополитики», – подчеркнул Песков. Он отметил, что значимость Арктики возросла в современных условиях.

    Кроме того, он добавил, что на протяжении веков Арктика играла важную роль для России, являясь местом, где проявлялась крепость русского духа.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о способности России развивать Арктику самостоятельно. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал освоение Арктики ключевым для роли России в мировой экономике.

    В Эр-Рияде состоялись обсуждения между Россией и США о возможных совместных энергетических проектах в Арктике.

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    26 февраля 2025, 12:28 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии обсуждения в Кремле возвращения смертной казни

    Tекст: Александра Юдина

    Вопрос о возвращении смертной казни не рассматривается в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил на брифинге, что вопрос отмены моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается,  подчеркнув, что данная тема не является актуальной для текущей повестки дня, несмотря на данные последнего опроса ВЦИОМ, согласно которому 49% россиян поддерживают возвращение смертной казни, а 26% выступают против, передает ТАСС.

    На фоне обсуждений в обществе, сенатор и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что возвращение к смертной казни невозможно при действующей Конституции РФ.

    Он также отметил, что позиция Конституционного суда России по этому вопросу осталась неизменной.

    Ранее глава партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов предложил вернуть смертную казнь для террористов и маньяков.

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