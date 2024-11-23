Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...19 комментариев
Путин наделил ЦБ правом устанавливать лимиты на ипотечные и автокредиты
Президент России Владимир Путин утвердил законопроект, позволяющий ЦБ вводить макропруденциальные лимиты на ипотечные и автомобильные кредиты для граждан, чтобы снизить закредитованность населения и предотвратить риски.
Документ предоставляет Банку России право с 1 апреля 2025 года устанавливать макропруденциальные лимиты на ипотечные и автокредиты, передает РИА «Новости».
Первоначально, в феврале, законопроект предусматривал ограничение лишь на ипотечные кредиты для физических лиц, исключая кредиты, обеспеченные ипотекой воздушных и морских судов.
В связи с обеспокоенностью ЦБ бурным ростом автокредитов и ослаблением стандартов кредитования, в ноябре Госдума поддержала изменения, позволяющие регулятору ограничивать и кредиты на транспортные средства. Эти изменения направлены на снижение закредитованности населения и предотвращение накопления рисков кредитными и микрофинансовыми организациями.
С 1 января 2022 года ЦБ устанавливает макропруденциальные лимиты как максимальную допустимую долю отдельных видов кредитов в общем объеме, выданном кредитной организацией в течение квартала. До настоящего момента такие ограничения не касались ипотечных и автокредитов для физических лиц.
Напомним, в мае Банк России ввел более жесткие количественные ограничения (макропруденциальные лимиты) по необеспеченным кредитам и займам для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки на третий квартал 2024 года. В августе Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, а также повысил макропруденциальные надбавки по нецелевым потребительским кредитам с залогом транспортного средства.