Путин наделил ЦБ правом устанавливать лимиты на ипотечные и автокредиты

Tекст: Валерия Городецкая

Документ предоставляет Банку России право с 1 апреля 2025 года устанавливать макропруденциальные лимиты на ипотечные и автокредиты, передает РИА «Новости».

Первоначально, в феврале, законопроект предусматривал ограничение лишь на ипотечные кредиты для физических лиц, исключая кредиты, обеспеченные ипотекой воздушных и морских судов.

В связи с обеспокоенностью ЦБ бурным ростом автокредитов и ослаблением стандартов кредитования, в ноябре Госдума поддержала изменения, позволяющие регулятору ограничивать и кредиты на транспортные средства. Эти изменения направлены на снижение закредитованности населения и предотвращение накопления рисков кредитными и микрофинансовыми организациями.

С 1 января 2022 года ЦБ устанавливает макропруденциальные лимиты как максимальную допустимую долю отдельных видов кредитов в общем объеме, выданном кредитной организацией в течение квартала. До настоящего момента такие ограничения не касались ипотечных и автокредитов для физических лиц.

Напомним, в мае Банк России ввел более жесткие количественные ограничения (макропруденциальные лимиты) по необеспеченным кредитам и займам для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки на третий квартал 2024 года. В августе Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, а также повысил макропруденциальные надбавки по нецелевым потребительским кредитам с залогом транспортного средства.