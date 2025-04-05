Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел на территории мемориального комплекса «Берген-Бельзен», сообщает ТАСС. Ученики девятого класса гимназии из города Билефельд выкрикивали ксенофобский лозунг, переделав известную песню итальянского DJ Джиджи Д’Агостино. В это время их учителя отвлеклись на покупку билетов.

Персонал мемориала вмешался в ситуацию и сделал замечание ученикам, которые выкрикивали «Германия для немцев, иностранцы вон» на центральной площади комплекса. В результате директор школы принял решение о применении дисциплинарных мер и подал заявление в полицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в форме немецкой сборной по футболу увидели сходство с символикой СС, что вызвало общественное возмущение. Бывшие страны Оси в ООН выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма, чем вызвали критику со стороны международного сообщества. Россия потребовала наказать виновных в осквернении памятника Воину-освободителю в Берлине.