Украинский режим подтвердил правоту русской литературы

Очередной акт украинского вандализма – снятие мемориальной доски Михаилу Булгакову – выделяется из ряда других новостей подобного рода. Это не просто попытка отмены русской культуры, это попытка отмены русского Киева. Парадоксальным образом, Булгаков сто лет назад предвидел и описал эти события – и киевский режим лишь подтвердил его прозорливость.

Новость о демонтаже мемориальной доски Михаилу Булгакову в Киеве на первый взгляд выглядит обыденно. В какой-то мере это справедливо: ну это же Украина, там день прошел зря, если не повалили памятник, сказав тем самым очередное «остаточне прощавай» России и русским.

Между тем и фигура великого русского писателя для этой показательной отмены выбрана совсем не случайно. Достаточно лишь поближе ознакомиться с личностями «гуннов», ополчившихся на одного из самых известных в мире киевлян.

Война с культурными маркерами

В отличие от Булгакова, историкиня и участница украинской общественной организации «Экспертный корпус» Татьяна Швидченко такой известностью похвастаться не может. Но ее сфера деятельности этого и не предполагает. Барышня и ее товарищи по грантоедскому ремеслу возвращают украинцам их «настоящую историю».

К тому же «Экспертный корпус» создавался с прицелом на идеологическую обработку кадров Нацгвардии, что определяет сферу интересов и публикаций: армия УНР (несостоявшееся украинское государство периода 1917-1920 гг), военизированные националистические формирования межвоенного периода. Поэтому столкновение историкинь с Булгаковым было лишь вопросом времени.

«29 июля ОО "Экспертный Корпус" подала официальное обращение с просьбой демонтировать со стен КНУ два маркера российской оккупации. Спасибо Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко за пример и ценностную и достойную позицию! Ждем демонтажа второй доски»,



– пишет Татьяна в Facebook* (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской).

О маркерах российской оккупации у нее даже есть программная статья, написанная еще в апреле 2022 года. Написана она почему-то на русском языке и выдержана в традиционном для украинской исторической науки стиле «русские всех убили и ограбили, а Пушкин оклеветал Мазепу». А из русских культурных маркеров Киева Булгаков если не первый, то несомненно один из первых.

Надо сказать, что это уже далеко не первая попытка украинских властей отменить Булгакова. Киевсовет в этом году постановил переименовать улицу его имени, а Минобразования вымарывает произведения Булгакова из школьной программы.

Но громкое начало этой отмене было положено еще в 2015 году писательницей Оксаной Забужко. История эта старая и сильно литературоведческая. Мол, в «Белой гвардии» Булгаков выписал в персонаже Василисы (Лисовича) своего квартировладельца – Василия Листовничего. Выписал щедро и негативно, поскольку якобы ему завидовал. Но это так, фон. Основная же мысль статьи в другом: как нет и не было в Киеве дома Булгакова (а был дом Листавничего), так нет и не было никакого русского Киева. А был украинский Киев, в котором квартировали разные булгаковы. И пора, давно пора их отсюда выселять – во всех смыслах.

Тогда статья вызвала широкую дискуссию: автор не поленилась натянуть эту старую и не вполне правдивую историю на актуальные российско-украинские отношения. Но даже несмотря на это – не взлетело. Дом-музей Булгакова вступил в дискуссию, да и саму демонтированную теперь мемориальную доску повесили совсем недавно – в 2017 году. То есть еще при Порошенко Киев не был готов прощаться с писателем. Теперь дело явно пойдет живее.

Все по спирали

Ответ на вопрос «Зачем воевать с мертвым писателем?» самоочевиден и уже прозвучал. Михаил Афанасьевич не просто свидетель гражданской войны двух ветвей русского народа. Он аккуратно записал и упорядочил свои свидетельские показания.

Разумеется, «Белая гвардия» – не исторический документ. Но от художественного произведения этого и не требуется. Зато это документ внеисторический. То есть показывающий нам не только что и как было, но и что и как будет.

Нынешний российско-украинский конфликт имел все шансы случиться еще в начале 1990-х, повторяя тем самым историческую спираль: распад Российской империи=>Гражданская война, распад СССР=>череда конфликтов на национальной почве в союзных республиках. Но конфликты были, а Гражданской войны 2.0 тогда не случилось. В основном потому, что на Украине не загорелось. А могло: уже в 1993-м националисты пытались отбить Киево-Печерскую Лавру, за год до этого Крым пытался отчалить в сторону России.

Выписанные Булгаковым самостийники будто взяты им из нынешней Украины. Или, наоборот, перенеслись из романа на сотню лет вперед. «Турок, земгусар, Симон. Да не было его. Не было. Так, чепуха, легенда, мираж. Просто слово, в котором слились и неутолимая ярость, и жажда мужицкой мести и чаяния тех верных сынов своей подосолнечной, жаркой Украины... ненавидящих Москву, какая бы она ни была - большевистская ли, царская или еще какая...».

Меняй Симона Петлюру на Зеленского – и хоть вторую часть пиши. Но не хватило тогда ненависти, не тот был накал.

Зато теперь, спустя 30 лет несостоявшегося государства, на запасах этой ненависти можно летать в космос. И ведь никому не объяснишь, что во всех бедах Украины виноват не Булгаков и не Россия, а лишь сама Украина. Что если ты годами воспитываешь молодежь на примерах исторических деятелей несостоявшегося государства 100-летней давности (УНР), то и на выходе ты получишь то же самое.

Конечно, Булгаков, оставивший нам свое видение гражданской войны, не был первым. Вся так называемая история Украины – это история того, что никакой самостийной Украины никогда не получалось. Получалась антироссийская квазигосударственность, переходившая после успешной военной кампании под руку Москвы в виде провинции с оговоренной степенью автономии. И так до очередного бунта. Но как уже сказано, Булгаков нам близок тем, что его персонажей мы видим в сегодняшних лентах новостей и в телевизоре. Плюс действительно писатель мирового уровня и киевлянин. Так что его выбор нынешними националистами в качестве объекта гонений легко объясним.

Можно снять доску с корпуса КНУ, ой, то есть со здания Александровской гимназии, воспитавшей не только Булгакова, но и Паустовского, Вертинского, Тарле (это к вопросу о том, что нет и не было никакого русского Киева). Можно даже дом-музей закрыть. Только вот беда: рукописи-то не горят. И как Воланд доставал из камина нетронутую рукопись, так и сегодня сама история достает из прошлого фигуру Булгакова и его внеисторическое свидетельство. Что делалось, то и делается и нет ничего нового.

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А если проще и не так пафосно: панове украинцы, вот вы со стены доску снимаете, а у вас эта осмеянная и оплеванная петлюровщина из «Белой гвардии» в новостях каждый день – вашими же стараниями. Включая и сам демонтаж доски, разумеется. «Был Курицкий, а стал Курицький....И теперь не кланяется».

Напоследок хотелось бы предложить читателям небольшую головоломку, ответ на которую неясен и автору. Что сказал бы сам Михаил Афанасьевич об этой хохме с его мемориальной доской? Обрадовался бы своей прозорливости? Или расстроился бы – оттого, что украинцам в итоге удалось написать на себя сатиру лучше, чем он сам?