На Украине решили сменить статус английского языка

Минкульт Украины предлагает расширить статус английского языка в стране, сообщил первый заместитель главы ведомства Ростислав Карандеев.

«Министерство культуры и информационной политики Украины по соответствующему поручению премьер-министра начало работу по подготовке законопроекта по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения. Предполагается, что будут урегулированы взаимоотношения, связанные с использованием английского как языка международного общения в отдельных публичных сферах общественной жизни», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на «УНН».

Карандеев добавил, что без спецстатуса английского языка Украина остается отделенной от ЕС и другого мира «языковым барьером».

«Будут внесены изменения в закон об образовании, закон о государственной службе. То есть в будущем каждый государственный служащий или работник правоохранительных органов должен владеть английским языком», – заявил чиновник.

Между тем сообщается, что в Киеве в новом учебном году не предусматривается преподавание на русском языке.

Так, передает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал ресурса «Клименко тайм», глава Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос одной из общественных организаций разъяснил ситуацию с изучением русского языка в киевских школах.

Согласно документу, в Киеве в 2022-2023 учебном году учебные программы «не предусматривают преподавание предметов на русском языке и изучения русского языка ни как предмета, ни факультативно».

Напомним, в июле на Украине вступил в силу очередной этап реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», теперь нарушение закона грозит штрафом до 8,5 тыс. гривен (300 долларов). Вероятно, штрафы грозят в первую очередь сфере обслуживания на русском языке.