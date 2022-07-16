Штрафы за русский язык в сфере обслуживания вступили в силу на Украине

На Украине вступает в силу очередной этап реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», теперь нарушение закона грозит штрафом до 8,5 тыс. гривен (300 долларов). Вероятно, штрафы грозят в первую очередь сфере обслуживания на русском языке.

Штраф будет увеличен при повторном нарушении. В соответствии с документом граждане Украины должны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. К нынешнему времени на украинский язык обязаны полностью перейти государственное управление, наука и образование, медицина, сфера услуг, реклама, печатные СМИ и интернет-сайты. Кроме того, на украинском языке обязаны проводить все культурные мероприятия, а для ТВ введена квота в 75% передач на украинском.

Вероятно, штрафы грозят в первую очередь сферу обслуживания, поскольку именно в общении продавцов, официантов, парикмахеров с клиентами будет отмечаться большинство нарушений. Языковой омбудсмен Тарас Кремень уже призвал граждан отправлять доносы на нарушителей, передает ТАСС.

Нормы закона направлены в первую очередь против права использовать русский язык. Ограничения не касаются языков «коренных» народов (крымские татары, караимы, крымчаки), английского и языков ЕС. При этом в рамках Всеукраинской переписи населения 2001 года русский язык назвали родным29,6 % участников.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. 14 июля 2021 года КС Украины признал закон о государственном украинском языке конституционным.